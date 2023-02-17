Пугачев рассказал о двойниках Путина: Нет и никогда не было

"Все рассказы о том, что Путин – это не Путин... Я Путина знаю с 1990 года... Неважно, какую вы сделаете пластическую операцию, что вы себе пришьете и что вы отрежете, но просто поверьте: это для "Московского комсомольца" история", – ответил Пугачев.

Бацман спросила, были ли у Путина двойники в то время, когда Пугачев жил в России и общался с президентом,

"Нет, никогда не было", – подчеркнул Пугачев.

Журналистка уточнила, боялся ли Путин, что его пост могут занять дублеры.

"Ничего он не боялся. Эта тема не обсуждалась. Не было никаких двойников", – заявил Пугачев.

Пугачев: Мы с Путиным на кухне ночью обсуждали очередную реформу. Людмила говорит: "Этот человек шкаф не может собрать. Какую страну он построит?" Полный текст интервью

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Видео: Алеся Бацман / YouTube