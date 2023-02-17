Пугачев рассказал о двойниках Путина: Нет и никогда не было

"Все рассказы о том, что Путин – это не Путин... Я Путина знаю с 1990 года... Неважно, какую вы сделаете пластическую операцию, что вы себе пришьете и что вы отрежете, но просто поверьте: это для "Московского комсомольца" история", – ответил Пугачев.
Бацман спросила, были ли у Путина двойники в то время, когда Пугачев жил в России и общался с президентом,
"Нет, никогда не было", – подчеркнул Пугачев.
Журналистка уточнила, боялся ли Путин, что его пост могут занять дублеры.
"Ничего он не боялся. Эта тема не обсуждалась. Не было никаких двойников", – заявил Пугачев.
Пугачев: Мы с Путиным на кухне ночью обсуждали очередную реформу. Людмила говорит: "Этот человек шкаф не может собрать. Какую страну он построит?" Полный текст интервью
Путин находится у власти в РФ с 2000 года. В 2018-м он был избран на четвертый президентский срок.
О существовании как минимум трех "дублеров" президента РФ в октябре 2022 года говорил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Также Буданов говорил о двойниках Путина в августе.
По мнению публициста из РФ Александра Невзорова, двойниками этих лиц можно назвать условно и на каком-нибудь заседании заменить его не могут. "Они выглядят двойниками на расстоянии 100–150 метров для каких-то официальных мероприятий, когда никого рядом не окажется", – рассказывал Невзоров в апреле прошлого года.