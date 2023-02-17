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Пугачев рассказал о двойниках Путина: Нет и никогда не было

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Пугачев: Ничего Путин не боялся
Пугачев: Ничего Путин не боялся
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

В интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман экс-банкир из РФ, бывший друг президента РФ Владимира Путина Сергей Пугачев прокомментировал информацию о том, что вместо Путина на публике могут появляться его двойники, поскольку тот опасается за свои здоровье и безопасность.

"Все рассказы о том, что Путин – это не Путин... Я Путина знаю с 1990 года... Неважно, какую вы сделаете пластическую операцию, что вы себе пришьете и что вы отрежете, но просто поверьте: это для "Московского комсомольца" история", – ответил Пугачев.

Бацман спросила, были ли у Путина двойники в то время, когда Пугачев жил в России и общался с президентом,

"Нет, никогда не было", – подчеркнул Пугачев.

Журналистка уточнила, боялся ли Путин, что его пост могут занять дублеры.

"Ничего он не боялся. Эта тема не обсуждалась. Не было никаких двойников", – заявил Пугачев.

Пугачев: Мы с Путиным на кухне ночью обсуждали очередную реформу. Людмила говорит: "Этот человек шкаф не может собрать. Какую страну он построит?" Полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Путин находится у власти в РФ с 2000 года. В 2018-м он был избран на четвертый президентский срок.

О существовании как минимум трех "дублеров" президента РФ в октябре 2022 года говорил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Также Буданов говорил о двойниках Путина в августе.

По мнению публициста из РФ Александра Невзорова, двойниками этих лиц можно назвать условно и на каком-нибудь заседании заменить его не могут. "Они выглядят двойниками на расстоянии 100–150 метров для каких-то официальных мероприятий, когда никого рядом не окажется", – рассказывал Невзоров в апреле прошлого года.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Алеся Бацман, Сергей Пугачев, двойник, интервью, власть, Кирилл Буданов
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