Пугачев: Сегодня единая позиция у США и Европы по вооружениям – шаг за шагом будут передавать Украине все, что возможно

"Единая, четкая позиция сформирована и у США, и у ЕС. Что касается вооружений – естественно, шаг за шагом будут передавать все, что возможно, все, что нужно, все, что находится в наличии", – сообщил Пугачев.

По его словам, после распада СССР и окончания холодной войны "наступило тотальное расслабление" Запада и в Европе решили не тратить слишком большие средства на вооружения, а направили деньги на социальные нужды.

"Страны Евросоюза таким образом развивались. Тем не менее нельзя сравнивать вооруженные силы РФ с НАТО. Во-первых, сейчас мы, конечно, ждем контрнаступления. Есть консенсус по поводу [поставок вооружений], есть понимание, есть желание отдать все, что только возможно. Но есть лимиты", – отметил собеседник.

В то же время он подчеркнул, что переговоры России с Северной Кореей и Ираном о поставках вооружения говорят о том, что у российской армии возникли затруднения.

"Когда Евросоюз говорит: "Окей, мы вам отдадим танки"… Когда Евросоюз говорит: "Да, мы отдадим вам эти самолеты", это означает, что мы отдадим вам все, что нужно для победы. Этот переломный момент наступил после того, как появилась дальнобойная ствольная артиллерия в Украине. Естественно, Генеральный штаб и вооруженные силы РФ понимают всю тяжесть своего положения. Там все, что было, уже закончилось. И переговоры с Северной Кореей и Ираном об этом говорят", – сказал Пугачев.

Он полагает, что вопрос вступления НАТО в войну против РФ обсуждается в кулуарах.

"Сегодня вопрос стоит не о том, дадут ли еще 100 танков. Если того, что есть, и того, что дали, недостаточно для победы, то вопрос – и он обсуждается в кулуарах – вступления НАТО в эту войну. Естественно, это самый нежелательный вариант для стран Евросоюза и НАТО", – подчеркнул Пугачев.

ВИДЕО

Видео: Алеся Бацман / YouTube