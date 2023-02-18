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Пугачев: Сегодня единая позиция у США и Европы по вооружениям – шаг за шагом будут передавать Украине все, что возможно

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Пугачев: Генеральный штаб и вооруженные силы РФ понимают всю тяжесть своего положения
Пугачев: Генеральный штаб и вооруженные силы РФ понимают всю тяжесть своего положения
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Если Евросоюз и США решили передать Украине танки и обсуждают передачу самолетов, значит, переломный момент в войне наступил. Такую точку зрения в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман экс-банкир из РФ, бывший друг президента РФ Владимира Путина Сергей Пугачев.

"Единая, четкая позиция сформирована и у США, и у ЕС. Что касается вооружений – естественно, шаг за шагом будут передавать все, что возможно, все, что нужно, все, что находится в наличии", – сообщил Пугачев.

По его словам, после распада СССР и окончания холодной войны "наступило тотальное расслабление" Запада и в Европе решили не тратить слишком большие средства на вооружения, а направили деньги на социальные нужды.

"Страны Евросоюза таким образом развивались. Тем не менее нельзя сравнивать вооруженные силы РФ с НАТО. Во-первых, сейчас мы, конечно, ждем контрнаступления. Есть консенсус по поводу [поставок вооружений], есть понимание, есть желание отдать все, что только возможно. Но есть лимиты", – отметил собеседник.

В то же время он подчеркнул, что переговоры России с Северной Кореей и Ираном о поставках вооружения говорят о том, что у российской армии возникли затруднения.

"Когда Евросоюз говорит: "Окей, мы вам отдадим танки"… Когда Евросоюз говорит: "Да, мы отдадим вам эти самолеты", это означает, что мы отдадим вам все, что нужно для победы. Этот переломный момент наступил после того, как появилась дальнобойная ствольная артиллерия в Украине. Естественно, Генеральный штаб и вооруженные силы РФ понимают всю тяжесть своего положения. Там все, что было, уже закончилось. И переговоры с Северной Кореей и Ираном об этом говорят", – сказал Пугачев.

Он полагает, что вопрос вступления НАТО в войну против РФ обсуждается в кулуарах.

"Сегодня вопрос стоит не о том, дадут ли еще 100 танков. Если того, что есть, и того, что дали, недостаточно для победы, то вопрос – и он обсуждается в кулуарах – вступления НАТО в эту войну. Естественно, это самый нежелательный вариант для стран Евросоюза и НАТО", – подчеркнул Пугачев.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года страны Запада увеличили Украине военную помощь. Для координации ее предоставления была создана контактная группа "Рамштайн", в которую входит около 50 стран. Украина получает от союзников бронетехнику, артиллерийские системы, реактивные системы залпового огня, средства противовоздушной обороны, вертолеты, беспилотники, боеприпасы и другое.

В январе 2023 года западные партнеры согласились предоставить Украине современные танки для защиты от российской агрессии – Challenger 2, Leopard 2 и Abrams. На первом этапе Украина получит от союзников до 140 современных танков, "танковая коалиция" сейчас насчитывает 12 участников, сообщили 31 января в МИД Украины.

9 февраля на саммите Евросоюза в Брюсселе Зеленский обсудил поддержку Украины в борьбе с российской агрессией с лидерами Европы. Он заявил, что Украине нужны боевая авиация, бронетехника, артиллерия и ПВО.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, США, Украина, НАТО, СССР, война, вооружение, Алеся Бацман, Европа, наступление, война России против Украины, Сергей Пугачев, Евросоюз, интервью, контрнаступление
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