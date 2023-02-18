Пугачев: Путин – сегодня единственный товар в России, который продается. Если с ним ничего не случится, он окажется в международном трибунале

Пугачев: Путин не будет бежать, отстреливаться. Это человек, который как баран пойдет Фото: ЕРА

"Путин – сегодня единственный товар в России, который продается. Сегодня там больше ничего нет. Все это политбюро участвовало в принятии решений так или иначе. Кто-то промолчал, кто-то – нет. Но идти до гробовой доски с Путиным никто не договаривался. Побеждать и получать дивиденды, распилить имущество минобороны – это одно, а под трибунал в Гаагу – никто не договаривался. Об этом думают все", – рассказал Пугачев.

Он убежден, что избежать международного уголовного преследования лично Путину и его близкому окружению не удастся.

"Если с ним ничего не случится, то он окажется в международном трибунале. Совершено огромное, гигантское количество военных преступлений, преступлений против человечности. И международный трибунал в силу специфики не будет заниматься рассмотрением всех преступлений. Трибунал будет рассматривать преступления, условно, политбюро из 10 человек. Все остальное придется рассматривать судам Украины", – считает Пугачев.

По его мнению, Путин не будет сопротивляться правосудию.

"Он такой человек, что особо сопротивляться не будет. Он не будет бежать, отстреливаться. Это не [белорусский диктатор Александр] Лукашенко в этом смысле. Это человек, который как баран пойдет", – сказал Пугачев.

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