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Пугачев: Путин – сегодня единственный товар в России, который продается. Если с ним ничего не случится, он окажется в международном трибунале

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Пугачев: Путин не будет бежать, отстреливаться. Это человек, который как баран пойдет
Пугачев: Путин не будет бежать, отстреливаться. Это человек, который как баран пойдет
Фото: ЕРА

Политическое окружение российского президента Владимира Путина не хочет вместе с ним оказаться на скамье подсудимых в международном трибунале. Такое мнение в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман выразил экс-банкир из РФ, бывший друг президента РФ Владимира Путина Сергей Пугачев.

"Путин – сегодня единственный товар в России, который продается. Сегодня там больше ничего нет. Все это политбюро участвовало в принятии решений так или иначе. Кто-то промолчал, кто-то – нет. Но идти до гробовой доски с Путиным никто не договаривался. Побеждать и получать дивиденды, распилить имущество минобороны – это одно, а под трибунал в Гаагу – никто не договаривался. Об этом думают все", – рассказал Пугачев.

Он убежден, что избежать международного уголовного преследования лично Путину и его близкому окружению не удастся.

"Если с ним ничего не случится, то он окажется в международном трибунале. Совершено огромное, гигантское количество военных преступлений, преступлений против человечности. И международный трибунал в силу специфики не будет заниматься рассмотрением всех преступлений. Трибунал будет рассматривать преступления, условно, политбюро из 10 человек. Все остальное придется рассматривать судам Украины", – считает Пугачев.

По его мнению, Путин не будет сопротивляться правосудию.

"Он такой человек, что особо сопротивляться не будет. Он не будет бежать, отстреливаться. Это не [белорусский диктатор Александр] Лукашенко в этом смысле. Это человек, который как баран пойдет", – сказал Пугачев.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Украина настаивает на создании специального трибунала по преступлению российской агрессии против Украины, поскольку Международный уголовный суд и другие подобные институции на данном этапе не могут рассматривать дела по таким преступлениям.

Необходимость создания спецтрибунала для России уже поддержал ряд европейских и международных институций, в том числе Парламентская ассамблея Совета Европы, Европарламент, парламентские ассамблеи НАТО и ОБСЕ, а также отдельные страны (например, ФранцияГермания и Латвия).

В резолюции Европарламента сказано, что к ответственности за преступление агрессии против Украины должно быть привлечено не только военное и политическое руководство России, в том числе президент РФ Владимир Путин, но и руководство Беларуси, которая поддерживает агрессию против Украины.

2 февраля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила международный центр по расследованию преступления агрессии РФ против Украины будет работать в Гааге и подчеркнула, что эта работа будет запущена очень быстро. В ней будут участвовать европейское агентство Евроюст, Украина, Нидерланды и партнеры из Объединенной следственной группы, которая расследовала катастрофу рейса МН17.

17 февраля член Европейской комиссии (ЕК) по вопросам юстиции Дидье Рейндерс сообщил, что Международный центр по расследованию преступлений РФ против Украины начнет работу в июле в Гааге.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, война, Алеся Бацман, преступление, российская агрессия, война России против Украины, Сергей Пугачев, трибунал, интервью
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