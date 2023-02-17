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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Международный центр по расследованию преступлений РФ против Украины начнет работу в июле в Гааге – еврокомиссар

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Рейндерс и Костин провели брифинг в Брюсселе
Рейндерс и Костин провели брифинг в Брюсселе
Фото: ЕРА

Международный центр по расследованию преступлений, совершенных в ходе агрессии России в Украине, откроется в июле 2023 года в Гааге (Нидерланды). Об этом член Европейской комиссии (ЕК) по вопросам юстиции Дидье Рейндерс сообщил 17 февраля на совместной пресс-конференции с генеральным прокурором Украины Андреем Костиным в Брюсселе, пишет "Интерфакс-Украина".

По его словам, многие страны уже начали свои расследования, международный центр объединит их в общий процесс.

"Центр присоединен к совместной следственной группе, в которую входят шесть стран и Украина. Целью центра будет сохранение доказательств и их сбор для будущих судов. Мы уже дали такую компетенцию Евроюсту, а также создали новую базу данных", – сказал Рейндерс.

Еврокомиссар отметил, что процесс сбора доказательств очень важен для дальнейшей передачи доказательств в суд. Следующим шагом, по его словам, будет поиск юрисдикции для специального трибунала, о котором просит Украина.

2 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в Гааге будет создан международный центр по расследованию и сбору доказательств преступлений агрессии РФ, на базе которого будет работать Объединенная следственная группа (Joint Investigation Team) при поддержке европейского агентства Евроюст. JIT также расследовал катастрофу рейса МН17. 

Контекст:

Украина настаивает на создании специального трибунала по преступлению российской агрессии против Украины, поскольку Международный уголовный суд и другие подобные институции на данном этапе не могут рассматривать дела по таким преступлениям.

В основу будущего спецтрибунала Украина предложила положить пять параметров и, в частности, определить, что статус подсудимого, включая статус главы государства, не будет освобождать его от индивидуальной уголовной ответственности.

Необходимость создания спецтрибунала для России уже поддержал ряд европейских и международных институций, в том числе Парламентская ассамблея Совета Европы, Европарламент, парламентские ассамблеи НАТО и ОБСЕ, а также отдельные страны (например, ФранцияГермания и Латвия).

В резолюции Европарламента сказано, что к ответственности за преступление агрессии против Украины должно быть привлечено не только военное и политическое руководство России, в том числе президент РФ Владимир Путин, но и руководство Беларуси, которая поддерживает агрессию против Украины.

В резолюции ПАСЕ говорится, что трибунал должен работать в Гааге, чтобы обеспечить взаимодополняемость и сотрудничество с Международным уголовным судом и другими международными судами и учреждениями. 

ПАСЕ призвала государства-члены и Совет Европы поддержать и предоставить конкретную экспертную и техническую помощь в создании временной международной прокуратуры для расследования преступления агрессии до начала работы трибунала

Теги: Нидерланды, Еврокомиссия, Гаага, Дидье Рейндерс, Урсула фон дер Ляйен, трибунал, Андрей Костин, Офис генпрокурора
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