Международный центр по расследованию преступлений РФ против Украины начнет работу в июле в Гааге – еврокомиссар

По его словам, многие страны уже начали свои расследования, международный центр объединит их в общий процесс.

"Центр присоединен к совместной следственной группе, в которую входят шесть стран и Украина. Целью центра будет сохранение доказательств и их сбор для будущих судов. Мы уже дали такую компетенцию Евроюсту, а также создали новую базу данных", – сказал Рейндерс.