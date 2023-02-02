Международный центр по расследованию преступления агрессии РФ против Украины будет работать в Гааге – Еврокомиссия

"РФ должна понести ответственность в судах за свои отвратительные преступления. Прокуроры из Украины и ЕС уже работают вместе. Мы собираем доказательства. И первый этап, о котором я рада объявить: международный центр по расследованию преступления агрессии в Украине будет создан в Гааге", – сообщила она.

Глава Еврокомиссии уточнила, что этот центр будет координировать сбор доказательств, там будет работать объединенная следственная группа (Joint Investigation Team) при поддержке европейского агентства Евроюст.

"Мы запускаем эту работу очень быстро, с Евроюстом, с Украиной, с партнерами из JIT, с Нидерландами. Преступник должен ответить за свои преступления", – подчеркнула она.

JIT также расследовал катастрофу рейса МН17.