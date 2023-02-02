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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Международный центр по расследованию преступления агрессии РФ против Украины будет работать в Гааге – Еврокомиссия

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Глава Еврокомиссии: РФ должна понести ответственность в судах за свои отвратительные преступления
Глава Еврокомиссии: РФ должна понести ответственность в судах за свои отвратительные преступления
Фото: president.gov.ua

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила 2 февраля на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, видео обнародовали в YouTube.

"РФ должна понести ответственность в судах за свои отвратительные преступления. Прокуроры из Украины и ЕС уже работают вместе. Мы собираем доказательства. И первый этап, о котором я рада объявить: международный центр по расследованию преступления агрессии в Украине будет создан в Гааге", – сообщила она. 

Глава Еврокомиссии уточнила, что этот центр будет координировать сбор доказательств, там будет работать объединенная следственная группа (Joint Investigation Team) при поддержке европейского агентства Евроюст. 

"Мы запускаем эту работу очень быстро, с Евроюстом, с Украиной, с партнерами из JIT, с Нидерландами. Преступник должен ответить за свои преступления", – подчеркнула она. 

JIT также расследовал катастрофу рейса МН17. 

Контекст:

Украина настаивает на создании специального трибунала по преступлению российской агрессии против Украины, поскольку Международный уголовный суд и другие подобные институции на данном этапе не могут рассматривать дела по таким преступлениям.

В основу будущего спецтрибунала Украина предложила положить пять параметров и, в частности, определить, что статус подсудимого, включая статус главы государства, не будет освобождать его от индивидуальной уголовной ответственности.

Необходимость создания спецтрибунала для России уже поддержал ряд европейских и международных институций, в том числе Парламентская ассамблея Совета Европы, Европарламент, парламентские ассамблеи НАТО и ОБСЕ, а также отдельные страны (например, ФранцияГермания и Латвия).

В резолюции Европарламента сказано, что к ответственности за преступление агрессии против Украины должно быть привлечено не только военное и политическое руководство России, в том числе президент РФ Владимир Путин, но и руководство Беларуси, которая поддерживает агрессию против Украины.

В резолюции ПАСЕ говорится, что трибунал должен работать в Гааге, чтобы обеспечить взаимодополняемость и сотрудничество с Международным уголовным судом и другими международными судами и учреждениями. 

ПАСЕ призвала государства-члены и Совет Европы поддержать и предоставить конкретную экспертную и техническую помощь в создании временной международной прокуратуры для расследования преступления агрессии до начала работы трибунала

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Нидерланды, Европарламент, Еврокомиссия, Гаага, Урсула фон дер Ляйен, война России против Украины, трибунал, Международный уголовный суд, Евроюст, JIT, сотрудничество
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