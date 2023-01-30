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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне замели следы трагедии в Оленовке, но Украина продолжит расследование и доведет до трибунала – омбудсмен

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Со дня трагедии в Оленовке прошло полгода
Со дня трагедии в Оленовке прошло полгода
Фото: EPA

Украина обязательно расследует и доведет до специального трибунала обстоятельства убийства украинских военнопленных в Оленовке Донецкой области, заявил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. Об этом он написал в Facebook 29 января, в день, когда исполнилось полгода со дня трагедии.

Омбудсмен напомнил, что, по данным экспертов, взрыв произошел внутри здания, где содержались пленные.

"Генпрокурор отмечал, что причиной этого убийства или способом убийства было термобарическое оружие. Никаких атак со стороны Украины, как это утверждают в РФ, не было",  написал Лубинец.

Он отметил пассивность международных организаций в вопросе расследования преступления.

"К сожалению, не отреагировал должным образом Международный комитет Красного Креста. Непонятной остается позиция ООН. Поначалу генсекретарь организовал отдельную миссию в Оленовку. Однако не были приложены усилия для встреч с украинской стороной, чтобы взять наработки и документы по теракту. А уже через пять месяцев миссию ООН расформировали без критики РФ, которая за все это время не предоставила доступа ни представителям миссии, ни украинской стороне и фактически сорвала расследование",   подчеркнул Лубинец.

Он обратил внимание на то, что Украина не получила ожидаемой реакции от международного сообщества и никто так и не добился даже допуска на место трагедии.

"Пять месяцев – это большой срок для того, чтобы замести следы преступления, но малый для того, чтобы о нем забыть. Родные и близкие погибших никогда этого не забудут. И это никогда не забудет Украина... Украина будет расследовать убийство наших военных в Оленовке. Уверен, что это будет еще один особый факт для специального трибунала. И каждый преступник получит свое справедливое наказание", – написал уполномоченный Верховной Рады по правам человека.

https://www.facebook.com/dmytro.lubinets/posts/pfbid0eNauBs8K2UvdrKPDTDT27SG5wc9Yj1x2TxRrJ3hcf6xe6LLNmhgkWqq5DEfurqBhl

Контекст:

29 июля 2022 года в Оленовке, где удерживали большинство пленных защитников Мариуполя, в результате теракта погибли, как заявили оккупанты, порядка 50 украинских военнопленных. Россияне заявили, что удар якобы нанесли ВСУ.

В Генштабе ВСУ сообщили, что колонию в Оленовке прицельно и преднамеренно обстреляли российские войска. Оккупанты таким образом пытались скрыть пытки над пленными и расстрелы. Украина не наносила по Оленовке ни артиллерийских, ни ракетных ударов, подчеркнули в Генштабе.

Офис генпрокурора Украины начал расследование в связи с ударом по колонии в Оленовке по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины). В ведомстве сообщали, что в результате удара погибли около 40 человек, 130 получили ранения.

СБУ опубликовала перехваты разговоров оккупантовкоторые обсуждали гибель в Оленовке украинских военнопленных и признавали, что убивали не украинские военные, а российские. Украинская военная разведка заявила, что взрывы в бывшей колонии совершили наемники ЧВК "Вагнер".

С момента теракта в Оленовке Россия не пустила туда ни украинского омбудсмена, ни Международный комитет Красного Креста.

Украина вернула тела 54 военных, погибших в Оленовке, ведется их ДНК-экспертиза, сообщали в Минреинтеграции.

По данным украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца на декабрь, в колонии в Оленовке остается 150 украинцев, среди них не только военные. Часть пленных, которые были в Оленовке, сейчас содержатся в РФ и на оккупированных территориях, включая Крым, говорил Лубинец в интервью "Суспільному"

Теги: Россия, теракт, ООН, убийство, пленные, Оленовка, война России против Украины, трибунал, Дмитрий Лубинец
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