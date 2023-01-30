Россияне замели следы трагедии в Оленовке, но Украина продолжит расследование и доведет до трибунала – омбудсмен

Омбудсмен напомнил, что, по данным экспертов, взрыв произошел внутри здания, где содержались пленные.

"Генпрокурор отмечал, что причиной этого убийства или способом убийства было термобарическое оружие. Никаких атак со стороны Украины, как это утверждают в РФ, не было", – написал Лубинец.

Он отметил пассивность международных организаций в вопросе расследования преступления.

"К сожалению, не отреагировал должным образом Международный комитет Красного Креста. Непонятной остается позиция ООН. Поначалу генсекретарь организовал отдельную миссию в Оленовку. Однако не были приложены усилия для встреч с украинской стороной, чтобы взять наработки и документы по теракту. А уже через пять месяцев миссию ООН расформировали без критики РФ, которая за все это время не предоставила доступа ни представителям миссии, ни украинской стороне и фактически сорвала расследование", – подчеркнул Лубинец.

Он обратил внимание на то, что Украина не получила ожидаемой реакции от международного сообщества и никто так и не добился даже допуска на место трагедии.

"Пять месяцев – это большой срок для того, чтобы замести следы преступления, но малый для того, чтобы о нем забыть. Родные и близкие погибших никогда этого не забудут. И это никогда не забудет Украина... Украина будет расследовать убийство наших военных в Оленовке. Уверен, что это будет еще один особый факт для специального трибунала. И каждый преступник получит свое справедливое наказание", – написал уполномоченный Верховной Рады по правам человека.