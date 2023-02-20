Макрон зря тратит время – Зеленский о вероятности диалога с Россией

Зеленский отвечал на вопрос, согласен ли он с мнением президента Франции Эммануэля Макрона о том, что возможность диалога с президентом РФ нужно оставить открытой, а Россию необходимо победить, но не раздавить.

"Это будет бесполезный диалог, на самом деле Макрон зря тратит время. Я пришел к выводу, что мы не в силах изменить позицию России. Если они [россияне] решили изолироваться в мечте о восстановлении старой советской империи, мы ничего не можем с этим поделать, это их дело – сотрудничать или нет с сообществом наций на основе взаимного уважения", – сказал он.

Зеленский также отметил, что когда вводились экономические санкции, были те, кто обвинял Украину в изоляции России.

"Но это была неправда: вместо этого решение начать войну привело к маргинализации Путина", – подчеркнул он.