Макрон зря тратит время – Зеленский о вероятности диалога с Россией

Зеленский отвечал на вопрос, согласен ли он с мнением президента Франции Эммануэля Макрона о том, что возможность диалога с президентом РФ нужно оставить открытой, а Россию необходимо победить, но не раздавить.
"Это будет бесполезный диалог, на самом деле Макрон зря тратит время. Я пришел к выводу, что мы не в силах изменить позицию России. Если они [россияне] решили изолироваться в мечте о восстановлении старой советской империи, мы ничего не можем с этим поделать, это их дело – сотрудничать или нет с сообществом наций на основе взаимного уважения", – сказал он.
Зеленский также отметил, что когда вводились экономические санкции, были те, кто обвинял Украину в изоляции России.
"Но это была неправда: вместо этого решение начать войну привело к маргинализации Путина", – подчеркнул он.
Макрона раньше критиковали за призывы "сохранить лицо" президенту РФ Владимиру Путину или подумать о предоставлении РФ гарантий безопасности в обмен на мирные переговоры.
Зеленский 8 февраля отмечал, его французский коллега за время полномасштабной войны изменился. "Ведь именно он открыл дверь танковым поставкам. Он также поддержал кандидатуру Украины в ЕС. Думаю, это был настоящий сигнал", – сказал украинский президент.