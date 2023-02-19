Зеленский обсудил с Макроном оборонное сотрудничество и "приближение мира"

"Продолжил дружеский диалог с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Говорили об оборонном сотрудничестве и приближении мира. Подвели итоги последних визитов и подробно обсудили следующие дипломатические мероприятия, в частности, по реализации нашей 10-шаговой формулы мира", – написал Зеленский.
Макрон, выступая 17 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности, призвал усилить поддержку Украины, чтобы она могла перейти в контрнаступление и потом начать переговоры с РФ о мире в соответствии с интересами украинцев.
Макрона раньше критиковали за призывы "сохранить лицо" президенту РФ Владимиру Путину или подумать о предоставлении РФ гарантий безопасности в обмен на мирные переговоры.
1 декабря 2022 года Макрон в ходе совместной пресс-конференции с президентом США Джо Байденом заявил, что не будет призывать власти Украины к компромиссу с РФ на невыгодных для украинской стороны условиях.
По мнению Зеленского, Макрон за время полномасштабной войны России против Украины изменился. "Именно он открыл дверь танковым поставкам. Он также поддержал кандидатуру Украины в ЕС. Думаю, это был настоящий сигнал", – сказал Зеленский 8 февраля 2023 года.