Зеленский обсудил с Макроном оборонное сотрудничество и "приближение мира"

Зеленский рассказал, что обсуждал с Макроном в том числе украинскую формулу мира Фото: president.gov.ua

"Продолжил дружеский диалог с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Говорили об оборонном сотрудничестве и приближении мира. Подвели итоги последних визитов и подробно обсудили следующие дипломатические мероприятия, в частности, по реализации нашей 10-шаговой формулы мира", – написал Зеленский.

Макрон, выступая 17 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности, призвал усилить поддержку Украины, чтобы она могла перейти в контрнаступление и потом начать переговоры с РФ о мире в соответствии с интересами украинцев.