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Зеленский обсудил с Макроном оборонное сотрудничество и "приближение мира"

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Зеленский рассказал, что обсуждал с Макроном в том числе украинскую формулу мира
Зеленский рассказал, что обсуждал с Макроном в том числе украинскую формулу мира
Фото: president.gov.ua

19 февраля президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Telegram, что пообщался с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"Продолжил дружеский диалог с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Говорили об оборонном сотрудничестве и приближении мира. Подвели итоги последних визитов и подробно обсудили следующие дипломатические мероприятия, в частности, по реализации нашей 10-шаговой формулы мира", – написал Зеленский.

Макрон, выступая 17 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности, призвал усилить поддержку Украины, чтобы она могла перейти в контрнаступление и потом начать переговоры с РФ о мире в соответствии с интересами украинцев.

Контекст:

Макрона раньше критиковали за призывы "сохранить лицо" президенту РФ Владимиру Путину или подумать о предоставлении РФ гарантий безопасности в обмен на мирные переговоры.

1 декабря 2022 года Макрон в ходе совместной пресс-конференции с президентом США Джо Байденом заявил, что не будет призывать власти Украины к компромиссу с РФ на невыгодных для украинской стороны условиях.

По мнению Зеленского, Макрон за время полномасштабной войны России против Украины изменился. "Именно он открыл дверь танковым поставкам. Он также поддержал кандидатуру Украины в ЕС. Думаю, это был настоящий сигнал", – сказал Зеленский 8 февраля 2023 года.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Украина, Франция, война, переговоры, оборона, Владимир Зеленский, война России против Украины, дипломаты, президент, Эммануэль Макрон, сотрудничество
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