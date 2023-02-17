ГОРДОН
 
 
МИР

Зеленский на Мюнхенской конференции: Промедление мира – это ресурс, от которого питается путинская диктатура. Сейчас это все исправляется

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Чем дольше в Украине, Европе и мире "не имели единства", тем "больше иллюзий было у России", отметил Зеленский
Чем дольше в Украине, Европе и мире "не имели единства", тем "больше иллюзий было у России", отметил Зеленский
Фото: president.gov.ua

Россия в ответ на "промедление мира" все больше привносила деструктива, а ее политика становилась более агрессивной.

Об этом 17 февраля во время выступления на 59-й Мюнхенской конференции по безопасности (MSC) в режиме онлайн заявил президент Украины Владимир Зеленский. Мероприятие транслировалось на странице конференции в YouTube.

"Промедление мира – это ресурс, от которого питается путинская диктатура. Так было годами", – указал президент.

По словам Зеленского, чем "дольше тянулась дискуссия о расширении Евросоюза, тем больше деструктива привносил Кремль в тогдашнюю "серую зону" между Евросоюзом и Россией".

"Чем громче говорилось, что нужно подождать, прежде чем Украине дадут войти в "открытую" дверь НАТО, тем агрессивнее становилась российская политика, – отметил глава государства. – Чем дольше продолжалось молчание относительно [оккупации] Крыма в глобальной повестке дня, тем энергичнее становился российский реваншизм. Чем больше мир спорил, какие санкции и когда вводить против России, тем наглее становились амбиции Кремля. Чем дольше мы в Украине, в Европе и мире не имели единства, тем больше иллюзий было у России".

Сейчас, по мнению Зеленского, "это все исправляется".

59-я Мюнхенская конференция по безопасности (MSC) начала работу 17 февраля, мероприятия будут проходить до 19 февраля. В центре внимания MSC будет Украина, отмечала "Німецька хвиля".

Зеленский во время выступления заявил, что Россия должна проиграть в войне против Украины, потому что Кремль "может уничтожить безопасность". Президент призвал ускорить военную помощь Киеву.

По его словам, "нет альтернативы победе Украины", как и "нет альтернативы Украине в ЕС и НАТО".

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/videos/573530071479780/

Контекст:

28 февраля 2022 года, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. 23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где предоставили Украине статус кандидата. Евросоюз согласился весной 2023 года предоставить Украине промежуточную оценку выполнения ею семи критериев для начала переговоров о вступлении в Евросоюз.

30 сентября – после того, как президент России Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины, – Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре. 

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 30 ноября заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом ей помогают члены Альянса.

Министр обороны Алексей Резников 13 января отметил, что Украина де-факто уже стала членом НАТО. "Я уверен, что в ближайшее время мы станем членом НАТО де-юре", – добавил он.

В ответ на нападение России на Украину США, Канада, Евросоюз, Великобритания, Австралия, Япония и другие страны ввели против РФ несколько пакетов санкций, в том числе лично против Путина и высших госчиновников РФ.

Теги: Россия, Крым, Украина, НАТО, санкции, переговоры, агрессия, Европейский союз, Владимир Зеленский, война России против Украины, президент, безопасность, Евросоюз, конференция, Мюнхенская конференция по безопасности, диктатура, вступ, членство, ЕС
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Лидер Scorpions заявил, что россияне, которые поддерживают режим Путина, также виноваты в гибели украинцев
Лидер Scorpions заявил, что россияне, которые поддерживают режим Путина, также виноваты в гибели украинцев
Галина ГРИШИНА
"За свой счет кормим". Клопотенко рассказал, что готовил Джонсону и фон дер Ляйен, когда они приезжали в Украину
"За свой счет кормим". Клопотенко рассказал, что готовил Джонсону и фон дер Ляйен, когда они приезжали в Украину
Галина ГРИШИНА
"До 45 лет никогда ничего не было". Зеленская впервые озвучила свой диагноз и заявила, что не считает нужным это скрывать
"До 45 лет никогда ничего не было". Зеленская впервые озвучила свой диагноз и заявила, что не считает нужным это скрывать
Галина ГРИШИНА
35-летняя жена 63-летнего Ярославского похвасталась отдыхом в Риме
35-летняя жена 63-летнего Ярославского похвасталась отдыхом в Риме
Галина ГРИШИНА
Лидер Scorpions восхитился Зеленским и ответил, какие слова сказал бы при встрече российскому диктатору Путину
Лидер Scorpions восхитился Зеленским и ответил, какие слова сказал бы при встрече российскому диктатору Путину
Галина ГРИШИНА
Стивен Кинг сфотографировался в кепке с надписью Ukraine
Стивен Кинг сфотографировался в кепке с надписью Ukraine
Галина ГРИШИНА
  Kola и MamaRika спели дуэтом о титановых украинцах. Видео
  Kola и MamaRika спели дуэтом о титановых украинцах. Видео
Галина ГРИШИНА
Ратаковски показала, как выглядит в микроплавках собственного дизайна стоя спиной к объективу
Ратаковски показала, как выглядит в микроплавках собственного дизайна стоя спиной к объективу
Галина ГРИШИНА
"Сзади я девушка, а спереди бабушка". Тринчер показала ролик со своей бабушкой
"Сзади я девушка, а спереди бабушка". Тринчер показала ролик со своей бабушкой
24-летняя Квиткова снялась в облегающем нюдовом топе и заретушировала соски. Видео
24-летняя Квиткова снялась в облегающем нюдовом топе и заретушировала соски. Видео
В Вене состоялась церемония открытия Венского бала. Фото
В Вене состоялась церемония открытия Венского бала. Фото
Галина ГРИШИНА
Экс-жена мэра Киева Кличко снялась в позе лотоса. Фото
Экс-жена мэра Киева Кличко снялась в позе лотоса. Фото
В Лондоне состоялась поминальная панихида по Вествуд. Память дизайнера почтили Бонем Картер, Бекхэм, Джейкобс, главред Vogue и другие. Фото
В Лондоне состоялась поминальная панихида по Вествуд. Память дизайнера почтили Бонем Картер, Бекхэм, Джейкобс, главред Vogue и другие. Фото
Галина ГРИШИНА
"Эта съемка была последней до 24 февраля". Каменских показала, как выглядела незадолго до открытого нападения РФ на Украину
"Эта съемка была последней до 24 февраля". Каменских показала, как выглядела незадолго до открытого нападения РФ на Украину
  "Женские образы символизируют Украину, а мужские – ее защитников". Серга презентовал фэнтези-видео на песню "Молитва"
  "Женские образы символизируют Украину, а мужские – ее защитников". Серга презентовал фэнтези-видео на песню "Молитва"
Галина ГРИШИНА
Анатолий Анатолич показал свою заставку на телефоне и объяснил, почему дочери на нее не обижаются
Анатолий Анатолич показал свою заставку на телефоне и объяснил, почему дочери на нее не обижаются
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Состояние тяжелое". Демин рассказал, что происходит с Олегом Винником (116229)
2
35-летняя Никитюк снялась в тонкой комбинации с вырезом под грудью (55728)
3
"До 45 лет никогда ничего не было". Зеленская впервые озвучила свой диагноз и заявила, что не считает нужным это скрывать (55699)
4
"Все остальное яйца выеденного не стоит". 36-летняя жена 56-летнего Резникова назвала его достоинства (47097)
5
Бедняков: Я с Марченко проработал год и был для нее костью в горле (33444)
6
В лосинах и без макияжа. Дочь и жена мэра Днепра Филатова вместе пошли в спортзал (29640)
7
Полякова: Мой Вадик до отношений со мной был очень агрессивный. Он мог побить. С ним боялись иметь дело (25196)
8
Бандуристка Kruть: После нацотбора меня не интересует украинский шоу-бизнес. Там мало жизни, а еще меньше людей, которые скажут правду (14140)
 
 
 
 