Зеленский на Мюнхенской конференции: Промедление мира – это ресурс, от которого питается путинская диктатура. Сейчас это все исправляется

Об этом 17 февраля во время выступления на 59-й Мюнхенской конференции по безопасности (MSC) в режиме онлайн заявил президент Украины Владимир Зеленский. Мероприятие транслировалось на странице конференции в YouTube.
"Промедление мира – это ресурс, от которого питается путинская диктатура. Так было годами", – указал президент.
По словам Зеленского, чем "дольше тянулась дискуссия о расширении Евросоюза, тем больше деструктива привносил Кремль в тогдашнюю "серую зону" между Евросоюзом и Россией".
"Чем громче говорилось, что нужно подождать, прежде чем Украине дадут войти в "открытую" дверь НАТО, тем агрессивнее становилась российская политика, – отметил глава государства. – Чем дольше продолжалось молчание относительно [оккупации] Крыма в глобальной повестке дня, тем энергичнее становился российский реваншизм. Чем больше мир спорил, какие санкции и когда вводить против России, тем наглее становились амбиции Кремля. Чем дольше мы в Украине, в Европе и мире не имели единства, тем больше иллюзий было у России".
Сейчас, по мнению Зеленского, "это все исправляется".
59-я Мюнхенская конференция по безопасности (MSC) начала работу 17 февраля, мероприятия будут проходить до 19 февраля. В центре внимания MSC будет Украина, отмечала "Німецька хвиля".
Зеленский во время выступления заявил, что Россия должна проиграть в войне против Украины, потому что Кремль "может уничтожить безопасность". Президент призвал ускорить военную помощь Киеву.
По его словам, "нет альтернативы победе Украины", как и "нет альтернативы Украине в ЕС и НАТО".
28 февраля 2022 года, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. 23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где предоставили Украине статус кандидата. Евросоюз согласился весной 2023 года предоставить Украине промежуточную оценку выполнения ею семи критериев для начала переговоров о вступлении в Евросоюз.
30 сентября – после того, как президент России Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины, – Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг 30 ноября заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом ей помогают члены Альянса.
Министр обороны Алексей Резников 13 января отметил, что Украина де-факто уже стала членом НАТО. "Я уверен, что в ближайшее время мы станем членом НАТО де-юре", – добавил он.
В ответ на нападение России на Украину США, Канада, Евросоюз, Великобритания, Австралия, Япония и другие страны ввели против РФ несколько пакетов санкций, в том числе лично против Путина и высших госчиновников РФ.