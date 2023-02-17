Зеленский на Мюнхенской конференции: Промедление мира – это ресурс, от которого питается путинская диктатура. Сейчас это все исправляется

Чем дольше в Украине, Европе и мире "не имели единства", тем "больше иллюзий было у России", отметил Зеленский Фото: president.gov.ua

Об этом 17 февраля во время выступления на 59-й Мюнхенской конференции по безопасности (MSC) в режиме онлайн заявил президент Украины Владимир Зеленский. Мероприятие транслировалось на странице конференции в YouTube.

"Промедление мира – это ресурс, от которого питается путинская диктатура. Так было годами", – указал президент.

По словам Зеленского, чем "дольше тянулась дискуссия о расширении Евросоюза, тем больше деструктива привносил Кремль в тогдашнюю "серую зону" между Евросоюзом и Россией".

"Чем громче говорилось, что нужно подождать, прежде чем Украине дадут войти в "открытую" дверь НАТО, тем агрессивнее становилась российская политика, – отметил глава государства. – Чем дольше продолжалось молчание относительно [оккупации] Крыма в глобальной повестке дня, тем энергичнее становился российский реваншизм. Чем больше мир спорил, какие санкции и когда вводить против России, тем наглее становились амбиции Кремля. Чем дольше мы в Украине, в Европе и мире не имели единства, тем больше иллюзий было у России".

Сейчас, по мнению Зеленского, "это все исправляется".

59-я Мюнхенская конференция по безопасности (MSC) начала работу 17 февраля, мероприятия будут проходить до 19 февраля. В центре внимания MSC будет Украина, отмечала "Німецька хвиля".

Зеленский во время выступления заявил, что Россия должна проиграть в войне против Украины, потому что Кремль "может уничтожить безопасность". Президент призвал ускорить военную помощь Киеву.

По его словам, "нет альтернативы победе Украины", как и "нет альтернативы Украине в ЕС и НАТО".