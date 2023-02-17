Сегодня открывается Мюнхенская конференция по безопасности. Ожидается, что Зеленский выступит в первый день

Конференция будет работать до 19 февраля. Как отметила "Німецька хвиля", в центре внимания MSC будет Украина. Ожидается, что ее откроет президент Украины Владимир Зеленский, который выступит перед участниками по видеосвязи и ответит на вопросы.

После Зеленского, по информации вещателя, запланированы речи канцера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона. Как отметила "Німецька хвиля", в этом новизна – ранее политические "тяжеловесы" выступали в субботу, в последний день работы конференции.

В повестке, опубликованной на сайте мероприятия, имя Зеленского не упоминается, но в 13.45 по местному времени (14.45 по Киеву) запланировано выступления украинского высокопоставленного лица, а потом – Шольца и Макрона.

На конференцию отправится самая крупная за время ее истории украинская делегация, отмечает СМИ. В частности, лично в Мюнхене Украину будут представлять министры иностранных дел и обороны – Дмитрий Кулеба и Алексей Резников

Представителей российской власти на конференции не будет. Ранее правительственную делегацию РФ возглавлял глава МИД Сергей Лавров, но, как сказал глава MSC Кристоф Хойсген, конференция не должна стать площадкой для российской пропаганды. Официальная позиция Москвы не демонстрирует ее готовности к переговорам, подчеркнул он, сообщает "Німецька хвиля".

Россию в этом году представлять будут оппозиционеры – на мероприятие приглашены в частности, Гарри Каспаров, Михаил Ходорковский, Дмитрий Гудков, Юлия Навальная и Жанна Немцова. Дискуссия о будущем РФ запланирована на поздний вечер субботы.