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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Сегодня открывается Мюнхенская конференция по безопасности. Ожидается, что Зеленский выступит в первый день

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Год назад Зеленский принимал участие в конференции лично
Год назад Зеленский принимал участие в конференции лично
Фото: securityconference.org

17 февраля в Германии начинает работу 59-я Мюнхенская конференция по безопасности (MSC), сообщается на сайте мероприятия.

Конференция будет работать до 19 февраля. Как отметила "Німецька хвиля", в центре внимания MSC будет Украина. Ожидается, что ее откроет президент Украины Владимир Зеленский, который выступит перед участниками по видеосвязи и ответит на вопросы. 

После Зеленского, по информации вещателя, запланированы речи канцера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона. Как отметила "Німецька хвиля", в этом новизна – ранее политические "тяжеловесы" выступали в субботу, в последний день работы конференции. 

В повестке, опубликованной на сайте мероприятия, имя Зеленского не упоминается, но в 13.45 по местному времени (14.45 по Киеву) запланировано выступления украинского высокопоставленного лица, а потом – Шольца и Макрона. 

На конференцию отправится самая крупная за время ее истории украинская делегация, отмечает СМИ. В частности, лично в Мюнхене Украину будут представлять министры иностранных дел и обороны – Дмитрий Кулеба и Алексей Резников 

Представителей российской власти на конференции не будет. Ранее правительственную делегацию РФ возглавлял глава МИД Сергей Лавров, но, как сказал глава MSC Кристоф Хойсген, конференция не должна стать площадкой для российской пропаганды. Официальная позиция Москвы не демонстрирует ее готовности к переговорам, подчеркнул он, сообщает "Німецька хвиля"

Россию в этом году представлять будут оппозиционеры – на мероприятие приглашены в частности, Гарри Каспаров, Михаил Ходорковский, Дмитрий Гудков, Юлия Навальная и Жанна Немцова. Дискуссия о будущем РФ запланирована на поздний вечер субботы. 

Контекст:

Год назад Зеленский принимал участие в конференции лично. В своей речи, произнесенной 19 февраля, менее чем за неделю до начала полномасштабного вторжения РФ, он призывал к превентивным санкциям против России. 

"Что еще мы можем сделать сейчас? Продолжить действенно поддерживать Украину, ее обороноспособность. Предоставить Украине четкую европейскую перспективу, имеющиеся для стран-кандидатов инструменты поддержки, четкие и обозримые временные рамки вступления в Альянс. Поддержать трансформацию в нашей стране. Создать для Украины фонд устойчивости и обновления, программу ленд-лиза, [обеспечить] поставку новейших вооружений, техники, оборудования для нашей армии – армии, защищающей всю Европу. Выработать эффективный пакет превентивных санкций для сдерживания агрессии. Гарантировать энергетическую безопасность Украины, обеспечить ее интеграцию в энергетический рынок ЕС, когда Nord Stream 2 используется как оружие", – говорил он. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Михаил Ходорковский, Сергей Лавров, Гарри Каспаров, Алексей Резников, Мюнхен, Дмитрий Кулеба, Владимир Зеленский, Жанна Немцова, Дмитрий Гудков, Мюнхенская конференция по безопасности, Эммануэль Макрон, Юлия Навальная, Кристоф Хойсген, Олаф Шольц
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