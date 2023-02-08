Вице-президент США на Мюнхенской конференции будет обсуждать поддержку Украины – Белый дом

Харрис будет находиться в Мюнхене (Германия) 16–18 февраля.

"Накануне годовщины жестокого и неспровоцированного вторжения России в Украину встречи вице-президента в Мюнхене продемонстрируют трансатлантическое единство и решимость; глобальное лидерство США; нашу неизменную приверженность поддержке Украины. Помимо выступления в рамках конференции, вице-президент встретится с иностранными лидерами и продолжит наше интенсивное дипломатическое взаимодействие с союзниками и партнерами в отношении войны в Украине, а также других региональных и глобальных вопросов", – говорится в сообщении.

Контекст:

Мюнхенская конференция по безопасности была основана в 1962 году и впервые прошла в 1963 году. С тех пор она проводилась ежегодно с двумя исключениями: в 1991 году форум не состоялся из-за войны в Персидском заливе, а в 1997-м – из-за смены руководства форума. В 2023 году Мюнхенская конференция по безопасности пройдет с 17-го по 19 февраля.

США последовательно поддерживают Украину в борьбе против российской агрессии. С начала полномасштабной войны США предоставляют помощь Украине преимущественно по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона. Кроме того, США помогают Украине в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) в более длительной перспективе – заключая контракты с промышленностью на производство оружия.

Отдельно в Соединенных Штатах приняли закон о ленд-лизе для Украины, согласно которому США смогут одалживать или сдавать в аренду средства защиты Украине и другим странам Восточной Европы. Посол Украины в США Оксана Маркарова объяснила, что для оборонной помощи Украине минобороны США пока использует программы безвозмездной передачи оружия, а ленд-лиз – это дополнительный инструмент, который будет применяться в случае необходимости.

В целом США выделили Украине помощи в области безопасности на сумму $30 млрд с начала работы администрации президента Джо Байдена (в 2021 году). С 2014 года Соединенные Штаты выделили Украине помощь в области безопасности на сумму более $32 млрд.