"Счастлива, что пригласили именно украинку". Ефросинина стала главным интервьюером студии YouTube на Мюнхенской конференции по безопасности

"В павильон YouTube обычно приходят самые яркие гости конференции для откровенного разговора, – отметила ведущая. – Я счастлива не только потому, что для меня как для интервьюера это чрезвычайное признание, но и потому, что пригласили именно украинку. Ведь главная тема конференции в этом году – террористическое нападение России на Украину".
Ефросинина отметила, что в ее лице Европа услышит голос "Украины и нереального в своей несокрушимости украинского народа".
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Ефросинина с 19 лет работает на телевидении, сотрудничала с разными каналами, играла в театре, снималась в кино. С 2018 года является почетным послом Фонда ООН в области народонаселения. В 2020 году основала "Фонд Маша", который занимается противодействием домашнему насилию.
В настоящее время Ефросинина развивает свой YouTube-канал, на котором выходит ее авторский проект "Экзамен" и шоу "Дорослі дівчата", которое она ведет вместе с украинской певицей Олей Поляковой.
Мюнхенская конференция по безопасности была основана в 1962 году и впервые прошла в 1963 году. С тех пор она проводилась ежегодно с двумя исключениями: в 1991 году форум не состоялся из-за войны в Персидском заливе, а в 1997-м – из-за смены руководства форума. В 2023 году Мюнхенская конференция по безопасности пройдет с 17-го по 19 февраля.