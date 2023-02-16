"Счастлива, что пригласили именно украинку". Ефросинина стала главным интервьюером студии YouTube на Мюнхенской конференции по безопасности

Ефросинина отметила, что в ее лице Европа услышит голос "Украины и нереального в своей несокрушимости украинского народа" Фото: Masha Efrosinina / Facebook

"В павильон YouTube обычно приходят самые яркие гости конференции для откровенного разговора, – отметила ведущая. – Я счастлива не только потому, что для меня как для интервьюера это чрезвычайное признание, но и потому, что пригласили именно украинку. Ведь главная тема конференции в этом году – террористическое нападение России на Украину".

Ефросинина отметила, что в ее лице Европа услышит голос "Украины и нереального в своей несокрушимости украинского народа".

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