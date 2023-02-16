"Спасибо, Леонардо". ДиКаприо сделал взнос в благотворительный фонд Зеленской

Сумма взноса, который перевел ДиКаприо в поддержку украинцев, не разглашается Фото: ЕРА

Сумма взноса не разглашается. В заявлении отмечается, что благодаря взносу голливудской знаменитости фонд сможет оказать помощь детям, которые больше всего пострадали от войны.

"Это вклад в историю Вики из семьи Родных, у которой диагностировали психическое расстройство. Вместе с семью братьями и сестрами ей пришлось пережить оккупацию Херсона, а также эвакуироваться под дулами танков и постоянными обстрелами, – сообщили в фонде. – Это и история восьми воспитанников детского дома семейного типа Олешко – их дом был уничтожен во время войны, а отец семейства защищает Украину на передовой".

Также помощь будет оказана трехлетней Виолетте из семьи Ханадеевых, которая восемь лет назад вынуждена была покинуть временно оккупированный российскими захватчиками Донецк и переехать в Киевскую область.

"Спасибо, Леонардо, за то, что присоединились к фонду Елены Зеленской. Только вместе мы сможем изменить жизнь", – говорится в сообщении.

Сам ДиКаприо не афишировал свою помощь фонду.