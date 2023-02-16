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16 февраля, 2023
 
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"Спасибо, Леонардо". ДиКаприо сделал взнос в благотворительный фонд Зеленской

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Сумма взноса, который перевел ДиКаприо в поддержку украинцев, не разглашается
Сумма взноса, который перевел ДиКаприо в поддержку украинцев, не разглашается
Фото: ЕРА

Американский актер Леонардо ДиКаприо внес благотворительный взнос в фонд, основанный первой леди Украины Еленой Зеленской для оказания помощи детским домам семейного типа. Об этом 16 февраля сообщается на странице благотворительной организации в Facebook.

Сумма взноса не разглашается. В заявлении отмечается, что благодаря взносу голливудской знаменитости фонд сможет оказать помощь детям, которые больше всего пострадали от войны.

"Это вклад в историю Вики из семьи Родных, у которой диагностировали психическое расстройство. Вместе с семью братьями и сестрами ей пришлось пережить оккупацию Херсона, а также эвакуироваться под дулами танков и постоянными обстрелами, – сообщили в фонде. – Это и история восьми воспитанников детского дома семейного типа Олешко – их дом был уничтожен во время войны, а отец семейства защищает Украину на передовой". 

Также помощь будет оказана трехлетней Виолетте из семьи Ханадеевых, которая восемь лет назад вынуждена была покинуть временно оккупированный российскими захватчиками Донецк и переехать в Киевскую область.

"Спасибо, Леонардо, за то, что присоединились к фонду Елены Зеленской. Только вместе мы сможем изменить жизнь",  говорится в сообщении.

Сам ДиКаприо не афишировал свою помощь фонду.

https://www.facebook.com/OlenaZelenskaFoundation/posts/pfbid02JXjkjLYSkCXaqkQ9UJxxffd4BFtiWmcvP5yas8Z5T23tBqLCVCEzMQ6j9VZutyLfl

Контекст:

В марте 2022 года американские СМИ писали, что ДиКаприо сделал несколько пожертвований на счета благотворительных фондов, которые оказывают финансовую и гуманитарную помощь Украине после нападения РФ.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: пожертвование, благотворительность, благотворительный фонд , война России против Украины, Леонардо ДиКаприо, Елена Зеленская
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