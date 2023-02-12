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12 февраля, 2023
 
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Французский режиссер Хазанавичус: Мы должны помочь Украине завершить эту войну победой. От победы Украины в этой войне зависит мир всех нас

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Хазанавичус о своем приезде в Украину: Своей семье я расскажу о победе. Когда гуляешь по улицам и видишь этих людей, эту жизнь, понимаешь, что она не может исчезнуть
Хазанавичус о своем приезде в Украину: Своей семье я расскажу о победе. Когда гуляешь по улицам и видишь этих людей, эту жизнь, понимаешь, что она не может исчезнуть
Фото: ЕРА

Французский режиссер, сценарист, актер Мишель Хазанавичус, который 7 февраля прибыл в Украину, считает, что страны Запада, в том числе Франция, должны помочь Украине победить в войне против российских оккупантов. Об этом он заявил в интервью ведущей канала ICTV Елене Фроляк. Запись их разговора 11 февраля опубликована на странице телеканала в YouTube.

Отвечая на вопрос, что он расскажет своей семье о своей поездке в Украину, Хазанавичус подчеркнул, что это будет рассказ о победе украинцев над агрессором.

"Своей семье я расскажу о победе. Когда ты гуляешь по улицам и видишь этих людей, эту жизнь, ты понимаешь, что она не может исчезнуть. И это ведь не маленький город, мы говорим о целой стране. И мы должны помочь Украине завершить эту войну победой, – заявил он. – Я расскажу, что видел и что чувствовал. Возможно, мои родные, знакомые, коллеги станут более заинтересованными и, надеюсь, поймут, что на кону также мир во Франции".

По словам режиссера, французы хорошо проинформированы о российской агрессии против Украины.

"Люди проявляют солидарность и много поддержки, приняли много беженцев, организуют много благотворительных проектов, – сказал Хазанавичус. – Конечно, есть ультраправые и ультралевые, которые обычно одинаково и однобоко воспринимают внешнюю политику. Некоторым даже платят российские пропагандисты за распространение культа [президента РФ Владимира] Путина. Но я бы не сказал, что это большой пласт населения. Большинство все же понимает, что от победы Украины в этой войне зависит мир всех нас. И мы очень хотим, чтобы украинцам удалось ее одержать".

Контекст:

Хазанавичус в 2011 году получил "Оскар" за фильм "Артист" в номинации "Лучшая картина".

В апреле 2022 года Хазанавичус принял решение о переименовании своего фильма под названием Z, который открывал Каннский кинофестиваль. Он назвал картину Сut ("Режь"). Хазанавичус сообщил, что был рад поменять название картины, тем самым продемонстрировав поддержку Украине.

В январе 2023 года, отмечает "Суспільне. Культура" режиссер передал на восстановление больницы, частично разрушенной российскими оккупантами в Изюме Харьковской области, 125 тыс.

7 февраля Хазанавичус прибыл в Украину и посетил освобожденные от российских оккупантов Бучу и Ирпень Киевской области. Он является послом фандрайзинговой платформы United24.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: режиссер, война России против Украины, Мишель Хазанавичус
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