Французский режиссер Хазанавичус: Мы должны помочь Украине завершить эту войну победой. От победы Украины в этой войне зависит мир всех нас

Отвечая на вопрос, что он расскажет своей семье о своей поездке в Украину, Хазанавичус подчеркнул, что это будет рассказ о победе украинцев над агрессором.
"Своей семье я расскажу о победе. Когда ты гуляешь по улицам и видишь этих людей, эту жизнь, ты понимаешь, что она не может исчезнуть. И это ведь не маленький город, мы говорим о целой стране. И мы должны помочь Украине завершить эту войну победой, – заявил он. – Я расскажу, что видел и что чувствовал. Возможно, мои родные, знакомые, коллеги станут более заинтересованными и, надеюсь, поймут, что на кону также мир во Франции".
По словам режиссера, французы хорошо проинформированы о российской агрессии против Украины.
"Люди проявляют солидарность и много поддержки, приняли много беженцев, организуют много благотворительных проектов, – сказал Хазанавичус. – Конечно, есть ультраправые и ультралевые, которые обычно одинаково и однобоко воспринимают внешнюю политику. Некоторым даже платят российские пропагандисты за распространение культа [президента РФ Владимира] Путина. Но я бы не сказал, что это большой пласт населения. Большинство все же понимает, что от победы Украины в этой войне зависит мир всех нас. И мы очень хотим, чтобы украинцам удалось ее одержать".
Хазанавичус в 2011 году получил "Оскар" за фильм "Артист" в номинации "Лучшая картина".
В апреле 2022 года Хазанавичус принял решение о переименовании своего фильма под названием Z, который открывал Каннский кинофестиваль. Он назвал картину Сut ("Режь"). Хазанавичус сообщил, что был рад поменять название картины, тем самым продемонстрировав поддержку Украине.
В январе 2023 года, отмечает "Суспільне. Культура" режиссер передал на восстановление больницы, частично разрушенной российскими оккупантами в Изюме Харьковской области, €125 тыс.
7 февраля Хазанавичус прибыл в Украину и посетил освобожденные от российских оккупантов Бучу и Ирпень Киевской области. Он является послом фандрайзинговой платформы United24.