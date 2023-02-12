Французский режиссер Хазанавичус: Мы должны помочь Украине завершить эту войну победой. От победы Украины в этой войне зависит мир всех нас

Хазанавичус о своем приезде в Украину: Своей семье я расскажу о победе. Когда гуляешь по улицам и видишь этих людей, эту жизнь, понимаешь, что она не может исчезнуть Фото: ЕРА

Отвечая на вопрос, что он расскажет своей семье о своей поездке в Украину, Хазанавичус подчеркнул, что это будет рассказ о победе украинцев над агрессором.

"Своей семье я расскажу о победе. Когда ты гуляешь по улицам и видишь этих людей, эту жизнь, ты понимаешь, что она не может исчезнуть. И это ведь не маленький город, мы говорим о целой стране. И мы должны помочь Украине завершить эту войну победой, – заявил он. – Я расскажу, что видел и что чувствовал. Возможно, мои родные, знакомые, коллеги станут более заинтересованными и, надеюсь, поймут, что на кону также мир во Франции".

По словам режиссера, французы хорошо проинформированы о российской агрессии против Украины.

"Люди проявляют солидарность и много поддержки, приняли много беженцев, организуют много благотворительных проектов, – сказал Хазанавичус. – Конечно, есть ультраправые и ультралевые, которые обычно одинаково и однобоко воспринимают внешнюю политику. Некоторым даже платят российские пропагандисты за распространение культа [президента РФ Владимира] Путина. Но я бы не сказал, что это большой пласт населения. Большинство все же понимает, что от победы Украины в этой войне зависит мир всех нас. И мы очень хотим, чтобы украинцам удалось ее одержать".