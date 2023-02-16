В Украину прибыл Глисон – звезда "Игры престолов". Фото

О его приезде на своей странице в Facebook сообщила украинский режиссер Катерина Чепура, разместив совместное фото.

По словам Чепуры, Глисон пробудет в Киеве "три-четыре дня".

Контекст:

Глисон родился в 1992 году. Он стал известен благодаря роли Джоффри Баратеона в телесериале "Игра престолов".

В начале февраля стало известно, что актер приедет в Украину. Его визит организовала Чепура. Актер привезет пикап для ВСУ, а также проведет в Киеве несколько публичных и непубличных встреч.

13 февраля стало известно, что Глисон выставил на аукцион "Prozorro.Продажі" статуэтку короля Джоффи Баратеона. Она была продана за 31 тыс. грн. Стартовая цена лота составляла 10 тыс. грн. Вырученные деньги будут направлены на покупку тепловизора для ВСУ.