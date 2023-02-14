"Хочу поддержать Украину в борьбе за Независимость". Звезда "Игры престолов" Глисон выставил на аукцион в поддержку ВСУ свою статуэтку

Вырученные деньги будут направлены на покупку тепловизора для ВСУ. Аукцион будет проведен 15 февраля. Стартовая цена лота составляет 10 тыс. грн.

"Я хочу поддержать Украину в ее борьбе за Независимость. В скором времени я приеду к вам на несколько дней, а сейчас, поддерживая инициативу украинских коллег, я хочу выставить на аукцион статуэтку, изготовленную одним художником в Лос-Анджелесе. Победителю лично подпишу и передам статуэтку в Киеве 16 февраля, или же мои друзья вышлют ее куда нужно", – заявил Глисон.