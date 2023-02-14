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14 февраля, 2023
 
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"Хочу поддержать Украину в борьбе за Независимость". Звезда "Игры престолов" Глисон выставил на аукцион в поддержку ВСУ свою статуэтку

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Глисон: Победителю лично подпишу и передам статуэтку в Киеве
Глисон: Победителю лично подпишу и передам статуэтку в Киеве
Фото: prozorro.sale

Звезда сериала "Игра престолов", ирландский актер Джек Глисон виставил на аукцион "Prozorro.Продажі" статуэтку короля Джоффи Баратеона, образ которого воплотил в киносаге. Об этом 13 февраля сообщается на странице онлайн-аукциона в Facebook и на сайте.

Вырученные деньги будут направлены на покупку тепловизора для ВСУ. Аукцион будет проведен 15 февраля. Стартовая цена лота составляет 10 тыс. грн.

"Я хочу поддержать Украину в ее борьбе за Независимость. В скором времени я приеду к вам на несколько дней, а сейчас, поддерживая инициативу украинских коллег, я хочу выставить на аукцион статуэтку, изготовленную одним художником в Лос-Анджелесе. Победителю лично подпишу и передам статуэтку в Киеве 16 февраля, или же мои друзья вышлют ее куда нужно", – заявил Глисон.

https://www.facebook.com/prozorro.sale/posts/pfbid02UeCHXCBzQtec5SCjvmDUsPGKP9nEguWj9DgDpNH9YMF9PNNWRpjGCLyGMp9rEfxHl

Контекст:

Глисон родился в 1992 году. Он стал известен благодаря роли Джоффри Баратеона в телесериале "Игра престолов".

В начале февраля стало известно, что актер приедет в Украину. Он привезет пикап для ВСУ, а также проведет в Киеве несколько публичных и непубличных встреч.

Галина Гришина
Теги: аукцион, Игра престолов, война России против Украины, Джек Глисон
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