"Люди удивляются, что у меня есть не только сын". 43-летняя Ефросинина показала новое фото 19-летней дочери, которая учится за границей

Она посвятила пост ее дню рождения.
"Когда люди все чаще удивляются, что у меня есть не только сын, но и дочь, хочется сказать, что у меня есть разрешение от Наны публиковать ее фото только раз в год, – призналась 43-летняя Ефросинина. – И вот сегодня этот день".
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Нана (2004) – первый ребенок Ефросининой и ее мужа, украинского бизнесмена Тимура Хромаева.
Супруги поженились в 2003 году. У пары также есть сын Александр (2014).
Дочь Ефросининой учится за границей.