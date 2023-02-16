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16 февраля, 2023
 
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"Люди удивляются, что у меня есть не только сын". 43-летняя Ефросинина показала новое фото 19-летней дочери, которая учится за границей

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Дочь Ефросининой Нана родилась в 2004 году
Дочь Ефросининой Нана родилась в 2004 году
Фото: mashaefrosinina / Instagram

Украинская ведущая Маша Ефросинина 16 февраля разместила в Instagram фото своей 19-летней дочери Наны.

Она посвятила пост ее дню рождения.

"Когда люди все чаще удивляются, что у меня есть не только сын, но и дочь, хочется сказать, что у меня есть разрешение от Наны публиковать ее фото только раз в год, – призналась 43-летняя Ефросинина. –  И вот сегодня этот день". 

Контекст:

Нана (2004) – первый ребенок Ефросининой и ее мужа, украинского бизнесмена Тимура Хромаева.

Супруги поженились в 2003 году. У пары также есть сын Александр (2014).

Дочь Ефросининой учится за границей. 

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: семья, Маша Ефросинина
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