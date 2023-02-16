"Люди удивляются, что у меня есть не только сын". 43-летняя Ефросинина показала новое фото 19-летней дочери, которая учится за границей

Она посвятила пост ее дню рождения.

"Когда люди все чаще удивляются, что у меня есть не только сын, но и дочь, хочется сказать, что у меня есть разрешение от Наны публиковать ее фото только раз в год, – призналась 43-летняя Ефросинина. – И вот сегодня этот день".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)