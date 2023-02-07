"Под завалами страхов притаилась гордость". Ефросинина, провожая мужа на фронт, обратилась к украинкам, чьи мужчины защищают Украину

"У меня все эти месяцы просто физически и психологически не хватало сил показывать вам эту новую данность нашей жизни с Тимуром. Но я знаю, сколько женщин сегодня переживает именно то, что и я в очередной раз в это утро, провожая его, – написала Ефросинина. – Поэтому хочу всем сказать, что мне тоже страшно. Сильно страшно. Но я ничего не могу поделать – это решение моего мужа, ваших мужчин. И под завалами всех страхов у нас с вами там внутри точно притаилась гордость".
Ефросинина также разместила короткий ролик, в котором ее супруг запечатлен в военной форме. Видео из микроблога ведущей продублировано в Telegram-канале Show must go on.
Ефросинина и Хромаев поженились в 2003 году. У пары есть дочь Нана (родилась 16 февраля 2004 года) и сын Александр (родился 25 августа 2014 года).
До февраля 2021 года Хромаев возглавлял Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку. Он был назначен на эту должность 30 января 2015 года пятым президентом Украины Петром Порошенко.
Летом 2022 года Хромаев добровольцем записался в ВСУ. Ефросинина отметила, что это позволило ее мужу пережить потерю бизнеса.