"Под завалами страхов притаилась гордость". Ефросинина, провожая мужа на фронт, обратилась к украинкам, чьи мужчины защищают Украину

"У меня все эти месяцы просто физически и психологически не хватало сил показывать вам эту новую данность нашей жизни с Тимуром. Но я знаю, сколько женщин сегодня переживает именно то, что и я в очередной раз в это утро, провожая его, – написала Ефросинина. – Поэтому хочу всем сказать, что мне тоже страшно. Сильно страшно. Но я ничего не могу поделать – это решение моего мужа, ваших мужчин. И под завалами всех страхов у нас с вами там внутри точно притаилась гордость".

Скриншот: mashaefrosinina / Instagram

Ефросинина также разместила короткий ролик, в котором ее супруг запечатлен в военной форме. Видео из микроблога ведущей продублировано в Telegram-канале Show must go on.