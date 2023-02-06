Бульвар Шоубиз
 
06 февраля, 2023
 
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"Почему другим так нельзя?" Хореограф Кот ответил Цимбалюку после того, как актер заступился за проживающего в США Влада Яму

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кот: Совесть должна быть чиста перед теми людьми, которые сидят в окопах
Кот: Совесть должна быть чиста перед теми людьми, которые сидят в окопах
Фото: kot_jenya / Instagram

Украинский хореограф Евгений Кот 5 февраля отреагировал на пост украинского актера Тараса Цимбалюка, который заявил, что публичные мужчины гораздо эффективные на так называемом информационно-волонтерском фронте, а не на передовой в горячих точках.

В своем заявлении актер также заступился за украинского хореографа Влада Яму, который после полномасштабного вторжения РФ в Украину выехал вместе с семьей в США.

По словам хореографа, он пока что не планирует возвращаться домой, помогая с помощью благотворительных мероприятий в США приближать победу Украины над российскими оккупантами. 

"Докопались до Ямы. Полили дерьмом в лучших традициях бездумной биомассы, а то, сколько он там уже организовал мероприятий в поддержку Украины и сколько денег собрал для ВСУ, мало кого интересует, – возмутился Цимбалюк. – Действительно, лучше пусть со своей многотысячной аудиторией стоит на блокпосте и молчит. Так же оно логичнее?"

Актер, вероятно, подразумевал реакцию фолловеров на последнее фото Ямы, на котором тот запечатлен на пляже в США. Подписчики в комментариях раскритиковали танцора за то, что тот не возвращается в Украину.

Кот, комментируя заявление Цимбалюка на его странице в Instagram, заявил, что также столкнулся с обвинениями в том, что не защищает Украину на фронте.

"Но я также понимаю тех, кто пишет об отъезде некоторых на морько, которые типа там помогают. И дело тут не в том, что он должен быть в окопе, а в том, почему другим так нельзя – быть на пляжике и иногда принимать участие в мероприятиях? – написал Кот. – И я, и много других медийных мужчин могли съ...баться, но  не сделали это". 

По словам Кота, медийные люди "являются примером для нации". 

"Они должны показывать пример, а не убегать, чтобы потом появляться в информационном пространстве через полгода и типа: "Ой, я здесь мастер-классы даю". Стыдно! Совесть должна быть чиста перед теми людьми, которые сидят в окопах", – резюмировал он. 

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию утром 24 февраля 2022 года, после начала вторжения российских войск в Украину.

Рада продлевала военное положение уже четырежды: в марте и апреле – на месяц, в мае и августе – на три. 15 августа парламент продлил военное положение до 21 ноября. 16 ноября парламент продлил военное положение до 19 февраля 2023 года.

Военное положение подразумевает, в частности, запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации, кроме особо оговоренных исключений. 16 августа 2023 года президент в ответ на петицию с призывом снять запрет на выезд мужчин заявил, что это произойдет только после окончания действия военного положения.

Согласно ст. 336 Уголовного кодекса Украины, уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации карается лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: война России против Украины, Влад Яма, Евгений Кот, Тарас Цимбалюк
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