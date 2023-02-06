"Почему другим так нельзя?" Хореограф Кот ответил Цимбалюку после того, как актер заступился за проживающего в США Влада Яму

Кот: Совесть должна быть чиста перед теми людьми, которые сидят в окопах Фото: kot_jenya / Instagram

В своем заявлении актер также заступился за украинского хореографа Влада Яму, который после полномасштабного вторжения РФ в Украину выехал вместе с семьей в США.

По словам хореографа, он пока что не планирует возвращаться домой, помогая с помощью благотворительных мероприятий в США приближать победу Украины над российскими оккупантами.

"Докопались до Ямы. Полили дерьмом в лучших традициях бездумной биомассы, а то, сколько он там уже организовал мероприятий в поддержку Украины и сколько денег собрал для ВСУ, мало кого интересует, – возмутился Цимбалюк. – Действительно, лучше пусть со своей многотысячной аудиторией стоит на блокпосте и молчит. Так же оно логичнее?"

Актер, вероятно, подразумевал реакцию фолловеров на последнее фото Ямы, на котором тот запечатлен на пляже в США. Подписчики в комментариях раскритиковали танцора за то, что тот не возвращается в Украину.

Кот, комментируя заявление Цимбалюка на его странице в Instagram, заявил, что также столкнулся с обвинениями в том, что не защищает Украину на фронте.

"Но я также понимаю тех, кто пишет об отъезде некоторых на морько, которые типа там помогают. И дело тут не в том, что он должен быть в окопе, а в том, почему другим так нельзя – быть на пляжике и иногда принимать участие в мероприятиях? – написал Кот. – И я, и много других медийных мужчин могли съ...баться, но не сделали это".

По словам Кота, медийные люди "являются примером для нации".

"Они должны показывать пример, а не убегать, чтобы потом появляться в информационном пространстве через полгода и типа: "Ой, я здесь мастер-классы даю". Стыдно! Совесть должна быть чиста перед теми людьми, которые сидят в окопах", – резюмировал он.