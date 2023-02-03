Салем: У меня "белый билет". Я мог уехать. Но я здесь

По словам Салема, 26 февраля будет год, как они с ней не виделись.
"Я могу выехать, если захочу. Мы все это понимаем. Но какой пример я покажу всем? Нельзя. У меня "белый билет". Я мог уехать. Но я здесь, – заявил он. – Я хочу увидеть свою дочь. Это единственное, что я хочу сейчас больше всего. Потому что если я увижу ее, это будет означать победу. Это будет означать "свободная Украина". Это будет означать "радость и счастье".
Салем родился в 1984 году в Одессе. В шестилетнем возрасте вместе с родителями переехал на родину отца в Бейрут (Ливан), где учился и работал до 19 лет. Во взрослом возрасте также проживал в Марокко, Турции, Египте, Франции и Канаде.
В 2009 году окончил Одесский национальный медуниверситет. Был ведущим передачи "Зірковий шлях" на канале "Украина". В прошлом принимал участие в шоу канала "1+1" – "Голос країни" и "Танцы со звездами".
После нападения РФ на Украину Салем отправился в военкомат.
Вместе с женой Марией он воспитывает дочь Санту-Луну (2015). Супруга и дочь ведущего находятся за границей.