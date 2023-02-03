Бульвар Шоубиз
 
03 февраля, 2023
 
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Салем: У меня "белый билет". Я мог уехать. Но я здесь

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Салем: Я хочу увидеть свою дочь. Это единственное, что я хочу сейчас больше всего
Салем: Я хочу увидеть свою дочь. Это единственное, что я хочу сейчас больше всего
Фото: Daniel Salem / Facebook

Служащий в Нацгвардии украинский ведущий Даниэль Салем в интервью, которое 2 февраля вышло на YouTube-канале украинского ведущего Славы Демина, признался, что больше всего сейчас хочет увидеться со своей дочерью.

По словам Салема, 26 февраля будет год, как они с ней не виделись.

"Я могу выехать, если захочу. Мы все это понимаем. Но какой пример я покажу всем? Нельзя. У меня "белый билет". Я мог уехать. Но я здесь, – заявил он. – Я хочу увидеть свою дочь. Это единственное, что я хочу сейчас больше всего. Потому что если я увижу ее, это будет означать победу. Это будет означать "свободная Украина". Это будет означать "радость и счастье".

Контекст:

Салем родился в 1984 году в Одессе. В шестилетнем возрасте вместе с родителями переехал на родину отца в Бейрут (Ливан), где учился и работал до 19 лет. Во взрослом возрасте также проживал в Марокко, Турции, Египте, Франции и Канаде. 

В 2009 году окончил Одесский национальный медуниверситет. Был ведущим передачи "Зірковий шлях" на канале "Украина". В прошлом принимал участие в шоу канала "1+1" – "Голос країни" и "Танцы со звездами".

После нападения РФ на Украину Салем отправился в военкомат

Вместе с женой Марией он воспитывает дочь Санту-Луну (2015). Супруга и дочь ведущего находятся за границей.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: дети, война России против Украины, Даниэль Салем
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