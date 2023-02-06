Актер Цимбалюк: В голове не укладывается, что люди считают, будто бы абсолютно все мужчины должны быть на передовой

"У меня в голове не укладывается, что до сих пор есть люди, которые считают, будто бы абсолютно все мужчины должны быть на передовой", – написал он.
Актер назвал критиков "диванными философами", которые пишут "всякую ху...ту", не принимая во внимание то, что "человек делает больше, чем тысячи умников".
В качестве примера он привел украинского хореографа Влада Яму, который после полномасштабного вторжения РФ в Украины выехал вместе с семьей в США. По словам хореографа, он пока что не планирует возвращаться в Украину, помогая с помощью благотворительных мероприятий приближать победу.
"Докопались до Ямы. Полили дерьмом в лучших традициях бездумной биомассы, а то, сколько он там уже организовал мероприятий в поддержку Украины и сколько денег собрал для ВСУ, мало кого интересует, – написал Цимбалюк. – Действительно, лучше пусть со своей многотысячной аудиторией стоит на блокпосте и молчит. Так же оно логичнее?"
Цимбалюк заявил, что медийные мужчины гораздо полезнее на "информационно-волонтерской войне", чем "в горячих точках в качестве боевой единицы". Актер рассказал, что задействован в более чем 10 благотворительных сборах, но это "мало кто замечает".
По словам Цимбалюка, своим заявлением он "не собирается умалять героизм воинов на передовой", но его возмущает то, что его "по несколько раз в день отправляют в соцсетях воевать".
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Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию утром 24 февраля 2022 года, после начала вторжения российских войск в Украину.
Рада продлевала военное положение уже четырежды: в марте и апреле – на месяц, в мае и августе – на три. 15 августа парламент продлил военное положение до 21 ноября. 16 ноября парламент продлил военное положение до 19 февраля 2023 года.
Военное положение подразумевает, в частности, запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации, кроме особо оговоренных исключений. 16 августа 2023 года президент в ответ на петицию с призывом снять запрет на выезд мужчин заявил, что это произойдет только после окончания действия военного положения.
Согласно ст. 336 Уголовного кодекса Украины, уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации карается лишением свободы на срок от трех до пяти лет.