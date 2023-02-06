Актер Цимбалюк: В голове не укладывается, что люди считают, будто бы абсолютно все мужчины должны быть на передовой

Цимбалюк считает, что медийные мужчины гораздо полезнее на "информационно-волонтерской войне", чем "в горячих точках в качестве боевой единицы" Фото: taras.tsymbaliuk / Instagram

"У меня в голове не укладывается, что до сих пор есть люди, которые считают, будто бы абсолютно все мужчины должны быть на передовой", – написал он.

Актер назвал критиков "диванными философами", которые пишут "всякую ху...ту", не принимая во внимание то, что "человек делает больше, чем тысячи умников".

В качестве примера он привел украинского хореографа Влада Яму, который после полномасштабного вторжения РФ в Украины выехал вместе с семьей в США. По словам хореографа, он пока что не планирует возвращаться в Украину, помогая с помощью благотворительных мероприятий приближать победу.

"Докопались до Ямы. Полили дерьмом в лучших традициях бездумной биомассы, а то, сколько он там уже организовал мероприятий в поддержку Украины и сколько денег собрал для ВСУ, мало кого интересует, – написал Цимбалюк. – Действительно, лучше пусть со своей многотысячной аудиторией стоит на блокпосте и молчит. Так же оно логичнее?"

Цимбалюк заявил, что медийные мужчины гораздо полезнее на "информационно-волонтерской войне", чем "в горячих точках в качестве боевой единицы". Актер рассказал, что задействован в более чем 10 благотворительных сборах, но это "мало кто замечает".

По словам Цимбалюка, своим заявлением он "не собирается умалять героизм воинов на передовой", но его возмущает то, что его "по несколько раз в день отправляют в соцсетях воевать".