"Любим заниматься спортом". Цимбалюк рассказал, кто познакомил его с ресторатором Готочкиной и как начинался их роман

По словам актера, он не планировал новых отношений после развода со второй женой.
"Все произошло спонтанно! Нас познакомила общая подружка, и с тех пор началось общение. Все было дистанционно, в телефоне. Но через несколько дней я почувствовал, что на одной волне с этим человеком. Казалось, мы знакомы не первый год. Происходили такой синхрон и понимание, когда можно быть собой во всех проявлениях", – рассказал Цымбалюк.
Он признался, что состоит в отношениях с Готочкиной уже пять месяцев.
"Мы наслаждаемся обычными, казалось бы, действиями: ужинать вместе, смотреть фильмы, прогуливаться. Эти банальные вещи имеют для нас ценность! Очень приятно вечером, уставшими, просто сидеть рядом, втыкать в телефоны и параллельно общаться. В этом моменте нам клево", – описал роман с ресторатором актер.
Цимбалюк признался, что с Готочкиной его роднят общее чувство юмора и спортзал.
"Любим заниматься спортом. Единственное, мне хочется почаще работать с железом, а у Светы, скажем так, более девичьи тренировки", – отметил он.
В конце ноября 2022 года Цимбалюк намекнул, что состоит в отношениях. Тогда он не показал лицо избранницы, но СМИ писали, что его новой возлюбленной является Готочкина. В конце декабря артист подтвердил роман с ресторатором.
Ранее актер был женат на украинской визажистке Тине Антоненко. Они оформили отношения в июле 2021 года, а 19 июня 2022-го сообщили, что больше не вместе. Антоненко была второй женой артиста. В первом браке он прожил два года, оформив развод в 2016 году.
В январе 2023 года украинский ведущий Слава Демин, комментируя отношения Цимбалюка с Готочкиной, назвал избранницу актера непростой девушкой, которой нужно соответствовать.