Бульвар Шоубиз
 
03 февраля, 2023
 
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"Любим заниматься спортом". Цимбалюк рассказал, кто познакомил его с ресторатором Готочкиной и как начинался их роман

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Цимбалюк: Мне хочется почаще работать с железом, а у Светы, скажем так, более девичьи тренировки
Цимбалюк: Мне хочется почаще работать с железом, а у Светы, скажем так, более девичьи тренировки
Фото: taras.tsymbaliuk / Instagram

Украинский актер Тарас Цимбалюк в комментарии "Новому каналу" рассказал, как начинался его роман с украинским ресторатором Светланой Готочкиной. В пресс-релизе, предоставленном интернет-изданию "ГОРДОН", сообщается, что артист пообщался с журналистами канала во время съемок нового шоу "єПитання".

По словам актера, он не планировал новых отношений после развода со второй женой.

"Все произошло спонтанно! Нас познакомила общая подружка, и с тех пор началось общение. Все было дистанционно, в телефоне. Но через несколько дней я почувствовал, что на одной волне с этим человеком. Казалось, мы знакомы не первый год. Происходили такой синхрон и понимание, когда можно быть собой во всех проявлениях", – рассказал Цымбалюк.

Он признался, что состоит в отношениях с Готочкиной уже пять месяцев.

"Мы наслаждаемся обычными, казалось бы, действиями: ужинать вместе, смотреть фильмы, прогуливаться. Эти банальные вещи имеют для нас ценность! Очень приятно вечером, уставшими, просто сидеть рядом, втыкать в телефоны и параллельно общаться. В этом моменте нам клево", – описал роман с ресторатором актер.

Цимбалюк признался, что с Готочкиной его роднят общее чувство юмора и спортзал.

"Любим заниматься спортом. Единственное, мне хочется почаще работать с железом, а у Светы, скажем так, более девичьи тренировки", – отметил он.

Контекст:

В конце ноября 2022 года Цимбалюк намекнул, что состоит в отношениях. Тогда он не показал лицо избранницы, но СМИ писали, что его новой возлюбленной является Готочкина. В конце декабря артист подтвердил роман с ресторатором.

Ранее актер был женат на украинской визажистке Тине Антоненко. Они оформили отношения в июле 2021 года, а 19 июня 2022-го сообщили, что больше не вместе. Антоненко была второй женой артиста. В первом браке он прожил два года, оформив развод в 2016 году.

В январе 2023 года украинский ведущий Слава Демин, комментируя отношения Цимбалюка с Готочкиной, назвал избранницу актера непростой девушкой, которой нужно соответствовать.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: актер, Слава Демин, Тарас Цимбалюк, Светлана Готочкина
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