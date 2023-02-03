"Любим заниматься спортом". Цимбалюк рассказал, кто познакомил его с ресторатором Готочкиной и как начинался их роман

Цимбалюк: Мне хочется почаще работать с железом, а у Светы, скажем так, более девичьи тренировки Фото: taras.tsymbaliuk / Instagram

По словам актера, он не планировал новых отношений после развода со второй женой.

"Все произошло спонтанно! Нас познакомила общая подружка, и с тех пор началось общение. Все было дистанционно, в телефоне. Но через несколько дней я почувствовал, что на одной волне с этим человеком. Казалось, мы знакомы не первый год. Происходили такой синхрон и понимание, когда можно быть собой во всех проявлениях", – рассказал Цымбалюк.

Он признался, что состоит в отношениях с Готочкиной уже пять месяцев.

"Мы наслаждаемся обычными, казалось бы, действиями: ужинать вместе, смотреть фильмы, прогуливаться. Эти банальные вещи имеют для нас ценность! Очень приятно вечером, уставшими, просто сидеть рядом, втыкать в телефоны и параллельно общаться. В этом моменте нам клево", – описал роман с ресторатором актер.

Цимбалюк признался, что с Готочкиной его роднят общее чувство юмора и спортзал.

"Любим заниматься спортом. Единственное, мне хочется почаще работать с железом, а у Светы, скажем так, более девичьи тренировки", – отметил он.