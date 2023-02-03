"Зашел на чаек". Как восемь лет назад начинался служебный роман Осадчей и Горбунова. Три самых ярких фото пары до свадьбы и пять после

По словам Горбунова, до начала романа Осадчая здоровалась, но смотрела "сквозь него" Фото: Юрій Горбунов / Facebook (архив 2014 год)

Горбунов и Осадчая до начала романа были знакомы около 12 лет. За год до начала отношений они вместе праздновали 31-летие Осадчей в одной компании на работе.

Горбунов часто появлялся в новых выпусках передачи "Світське життя" на "1+1", бессменной ведущей которой была Осадчая.

Фото: Юлія Бориско / Facebook (архив 2014 год)

В репортаже, который в мае 2017 года был опубликован на YouTube-канале этого проекта, Горбунов рассказал, что при встречах Осадчая здоровалась с ним, но всегда смотрела "сквозь него". По словам ведущего, тогда он и подумать не мог, что Осадчая будет его женой.

В этом же призналась и сама ведущая. "Я не могла представить, что моим мужем будет Юра Горбунов", – заявила она спустя всего несколько месяцев после свадьбы.

Роман пары начался на съемках второго сезона проекта "Голос країни. Діти" в конце 2015 года. По словам Горбунова, на момент, когда начались прямые эфиры, они с Осадчей уже состояли в отношениях.

"За кулисами протекал служебный роман, который завершился созданием новой семьи", – так описала в этом репортаже зарождающиеся отношения с Горбуновым Осадчая.

"Все началось с того, что я подвозил Катю, заканчивались съемки "Голоса. Діти". И вот так "зашел на чаек", – рассказывал осенью 2022 года Горбунов.

По словам Осадчей, первым в любви признался Горбунов, а инициатором отношений была она.

Третий сезон проекта в 2016 году Осадчая вела, скрывая беременность.

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Спустя два года Горбунов в интервью Осадчей пошутил, что у него была "сумасшедшая свадьба".

"У меня после свадьбы родился ребенок буквально через несколько дней. Жена вот такая была на свей свадьбе", – поделился воспоминаниями с женой ведущей, изображая руками ее беременный живот.

Скриншот: gorbunovyuriy / Instagram

В этом году первенцу Горбунова и Осадчей Ивану исполнится шесть лет. Он родился 18 февраля 2017 года.

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В 2021 года Осадчая и Горбунов стали родителями во второй раз. Их младший сын родился 19 августа 2021-го. Родители назвали ребенка Даниилом.

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Теперь семья Горбунова и Осадчей выглядит вот так.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha)

У Осадчей также есть старший сын Илья (2002). Его отец – бизнесмен Олег Полищук. В 2021 году Илья окончил школу. Он учится в Мэрилендском университете (США) на айтишника, а на Рождество приезжал в Украину.

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