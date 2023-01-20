Демин назвал новую избранницу Цимбалюка непростой девушкой, которой надо соответствовать. Актер отреагировал

"Мы со Светой знакомы больше 10 лет. Я ее очень хорошо знаю. Мы с ней очень часто пересекались. И это девушка непростая. Она отдыхала и в Дубае, она очень круто и стильно выглядит. Соответственно, ты должен быть на определенном уровне", – сказал Демин.
"Как минимум", – ответил Цимбалюк с улыбкой.
Актер признался, что сейчас в месяц ему надо порядка 70 тыс. грн. Он подчеркнул, что снизил свои потребности до минимума, так как испытывает трудности с работой.
По словам Цимбалюка, он пока что не может обеспечивать свою избранницу.
"Когда ты полностью обеспечиваешь – ты снимаешь жилье, оплачиваешь отпуск, заправляешь ей машину. Пока что такого нет", – признался актер.
В конце ноября 2022 года Цимбалюк намекнул, что состоит в отношениях. Тогда он не показал лицо избранницы, но СМИ писали, что его новой возлюбленной является Готочкина. В конце декабря артист подтвердил роман с ресторатором.
Ранее актер был женат на украинской визажистке Тине Антоненко. Они оформили отношения в июле 2021 года, а 19 июня 2022-го сообщили, что больше не вместе. Антоненко была второй женой артиста. В первом браке он прожил два года, оформив развод в 2016 году.