33-летний Цимбалюк без одежды похвастался торсом

"Пришло время возобновить форму", – написал 33-летний актер, отметив, что снимок был сделан до Нового года.

"Вы в прекрасной форме", – отреагировали в сети.

"Красавчик", – восхитились подписчики.

Контекст:

Цимбалюк родился 16 декабря 1989 года в городе Корсунь-Шевченковский Черкасской области. Известен ролями в фильме "Черный ворон", сериалах "Крепостная", "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном". Также снимался в клипе российской группы "Ленинград", премьера которого состоялась в декабре 2020 года.

Актер с начала войны России против Украины занимается волонтерской деятельностью и борется в соцсетях с российской пропагандой.