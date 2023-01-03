33-летний Цимбалюк без одежды похвастался торсом

"Пришло время возобновить форму", – написал 33-летний актер, отметив, что снимок был сделан до Нового года.
"Вы в прекрасной форме", – отреагировали в сети.
"Красавчик", – восхитились подписчики.
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Цимбалюк родился 16 декабря 1989 года в городе Корсунь-Шевченковский Черкасской области. Известен ролями в фильме "Черный ворон", сериалах "Крепостная", "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном". Также снимался в клипе российской группы "Ленинград", премьера которого состоялась в декабре 2020 года.
Актер с начала войны России против Украины занимается волонтерской деятельностью и борется в соцсетях с российской пропагандой.