"Какие классные", "Как же это мило". В сети обсуждают поцелуй Цимбалюка с новой возлюбленной

На заглавном фото пара запечатлена во время поцелуя.

"Цените каждое мгновение", – подписала она фото.

"Какие вы классные", – восхитились в сети.

"Как же это мило", – написали подписчики.

Контекст:

В конце ноября 2022 года Цимбалюк намекнул, что состоит в отношениях. Тогда он не показал лицо избранницы, но СМИ писали, что его новой возлюбленной является Готочкина. В конце декабря артист подтвердил роман с ресторатором.

Ранее актер был женат на украинской визажистке Тине Антоненко. Они оформили отношения в июле 2021 года, а 19 июня 2022-го сообщили, что больше не вместе. Антоненко была второй женой артиста. В первом браке он прожил два года, оформив развод в 2016 году.