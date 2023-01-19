Бульвар Шоубиз
 
19 января, 2023
 
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"Какие классные", "Как же это мило". В сети обсуждают поцелуй Цимбалюка с новой возлюбленной

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О романе Цимбалюка с Готочкиной стало известно в ноябре 2022 года
О романе Цимбалюка с Готочкиной стало известно в ноябре 2022 года
Фото: taras.tsymbaliuk / Instagram

Новая возлюбленная украинского актера Тараса Цимбалюка, украинский ресторатор Светлана Готочкина 18 января разместила в Instagram их совместные черно-белые снимки.

На заглавном фото пара запечатлена во время поцелуя.

"Цените каждое мгновение", – подписала она фото.

"Какие вы классные", –  восхитились в сети.

"Как же это мило", – написали подписчики.

Контекст:

В конце ноября 2022 года Цимбалюк намекнул, что состоит в отношениях. Тогда он не показал лицо избранницы, но СМИ писали, что его новой возлюбленной является Готочкина. В конце декабря артист подтвердил роман с ресторатором.

Ранее актер был женат на украинской визажистке Тине Антоненко. Они оформили отношения в июле 2021 года, а 19 июня 2022-го сообщили, что больше не вместе. Антоненко была второй женой артиста. В первом браке он прожил два года, оформив развод в 2016 году.

Теги: актер, Тарас Цимбалюк
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