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08 февраля, 2023
 
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"Пальчики поджимала в ботиночках, потому что не могли новые купить". Ефросинина рассказала, как относится к деньгам

Ефросинина: Меня моя бережливость сейчас спасает в прямом смысле
Ефросинина: Меня моя бережливость сейчас спасает в прямом смысле
Фото: mashaefrosinina / Instagram

Украинская ведущая Маша Ефросинина призналась, что сейчас ее семья живет на те сбережения, которые она накопила до полномасштабного вторжения РФ в Украину. Об этом она заявила во время интервью с украинским блогером Алексеем Дурневым, обсуждая тему денег. Видео 7 февраля опубликовано на YouTube-канале ведущей.

По словам Ефросининой, стремление копить деньги во взрослой жизни спровоцировано тем, что раньше ей приходилось сталкиваться с бедностью. 

Ведущая отметила, что благодаря ее умению откладывать, у нее сейчас есть сбережения.

"Это тупо будет звучать, но у меня был миг триумфа. Потому что я всегда спорила с мужем, который говорит: "Деньги должны работать, их надо вкладывать". Он фондовым рынком занимается, инвестициями. Я говорила: "Нет, я помню, как я пальчики поджимала в ботиночках, потому что мне не могли новые купить, поэтому у меня кривые пальчики. Нет-нет, я буду копить, может быть, мы куда-то не поедем, но пусть будет на "черный день", – рассказала Ефросинина.

Ведущая призналась, что "черным днем" для нее стала война.

"Как бы странно это ни звучало, но меня моя бережливость сейчас спасает в прямом смысле. Меня и моих детей", – заявила она.

Контекст:

Ефросинина замужем за украинским бизнесменом Тимуром Хромаевым. Они поженились в 2003 году. У пары есть дочь Нана (родилась 16 февраля 2004 года) и сын Александр (родился 25 августа 2014 года).

До февраля 2021 года Хромаев возглавлял Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку. Он был назначен на эту должность 30 января 2015 года пятым президентом Украины Петром Порошенко.

Летом 2022 года Хромаев добровольцем записался в ВСУ. Ефросинина отметила, что это позволило ее мужу пережить потерю бизнеса.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: деньги, война России против Украины, Тимур Хромаев, Маша Ефросинина
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