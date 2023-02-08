"Пальчики поджимала в ботиночках, потому что не могли новые купить". Ефросинина рассказала, как относится к деньгам

По словам Ефросининой, стремление копить деньги во взрослой жизни спровоцировано тем, что раньше ей приходилось сталкиваться с бедностью.
Ведущая отметила, что благодаря ее умению откладывать, у нее сейчас есть сбережения.
"Это тупо будет звучать, но у меня был миг триумфа. Потому что я всегда спорила с мужем, который говорит: "Деньги должны работать, их надо вкладывать". Он фондовым рынком занимается, инвестициями. Я говорила: "Нет, я помню, как я пальчики поджимала в ботиночках, потому что мне не могли новые купить, поэтому у меня кривые пальчики. Нет-нет, я буду копить, может быть, мы куда-то не поедем, но пусть будет на "черный день", – рассказала Ефросинина.
Ведущая призналась, что "черным днем" для нее стала война.
"Как бы странно это ни звучало, но меня моя бережливость сейчас спасает в прямом смысле. Меня и моих детей", – заявила она.
Ефросинина замужем за украинским бизнесменом Тимуром Хромаевым. Они поженились в 2003 году. У пары есть дочь Нана (родилась 16 февраля 2004 года) и сын Александр (родился 25 августа 2014 года).
До февраля 2021 года Хромаев возглавлял Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку. Он был назначен на эту должность 30 января 2015 года пятым президентом Украины Петром Порошенко.
Летом 2022 года Хромаев добровольцем записался в ВСУ. Ефросинина отметила, что это позволило ее мужу пережить потерю бизнеса.