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08 февраля, 2023
 
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Актриса Саливанчук – жена нардепа от "Слуги народа" Божкова рассказала, что говорят депутаты в кулуарах Рады о войне

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Саливанчук призналась, что, когда муж-нардеп начинает ей рассказывать о политиках, она "даже не хочет это слушать"
Саливанчук призналась, что, когда муж-нардеп начинает ей рассказывать о политиках, она "даже не хочет это слушать"
Фото: salivanchuk.anna / Instagram

Жена народного депутата от партии "Слуга народа" Александра Божкова, украинская актриса Анна Саливанчук в интервью, которое 8 февраля вышло на YouTube-канале радио "Люкс ФМ", призналась, что не интересуется политикой.

Она отметила, что, когда муж начинает ей рассказывать о политиках, она "даже не хочет это слушать".

На вопрос ведущего Славы Демина, что нардепы говорят в кулуарах Верховной Рады об окончании войны, актриса заявила, что она не бывает в кулуарах, поэтому не может ответить на этот вопрос.

"То есть муж не делится этим?" – уточнил Демин.

"Ну последнее, что он мне говорил, что это может быстро закончиться. Но быстро – это два-три месяца. Но это не так уж и быстро, потому что за два-три месяца может быть очень плохо", – ответила актриса.

"Все говорят, что война может закончиться до конца весны. Собственно, такие мысли есть и там, во власти?" – переспросил Демин

"Да. Все равно все секреты хранятся в головах, которые хранят секреты", – подытожила Саливанчук.

Контекст:

Саливанчук и Божков женаты с 2015 года. Пара воспитывает двух сыновей: Глеба (2015) и Никиту (2020). 

Божков является нардепом с апреля 2022 года. Он принял присягу после того, как народный депутат из фракции "Слуга народа" Николай Сольский стал министром аграрной политики и продовольствия. Божков на парламентских выборах в 2019 году был кандидатом в народные депутаты от "Слуга народа", занимая 141-ю позицию в партийном списке. 

До полномасштабного вторжения РФ в Украину Божков был продюсером студии "Квартал 95", писало движение "Чесно".

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Верховная Рада, политика, война России против Украины, семья, Николай Сольский, Анна Саливанчук, Александр Божков
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