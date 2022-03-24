Рада назначила нардепа Сольского новым министром аграрной политики. Его предшественник Лещенко ушел с должности из-за проблем со здоровьем

Об этом сообщается на сайте партии "Слуга народа".
Отмечается, что кандидатуру Сольского поддержали более 300 народных депутатов.
Перед этим парламент проголосовал за отставку с должности министра аграрной политики Романа Лещенко, соответствующее решение поддержал 321 нардеп, написал в Facebook депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк.
При этом он уточнил, что за назначение Сольского проголосовали 294 нардепа.
Лещенко сообщил в Facebook 24 марта, что ушел в отставку из-за ухудшения состояния здоровья, вызванного наследственной болезнью.
"Я сделал все, чтобы по максимуму наладить работу. Но сейчас я веду войну не только с нашим общим врагом, но и с тяжелой наследственной болезнью. У нее нет прописки, из-за нее состояние моего здоровья постоянно ухудшается. Поэтому я вынужден покинуть пост министра агрополитики – с тяжелым сердцем, но с искренней верой в восстановленное Минагрополитики", – отметил уже экс-министр.
Рада назначила главу Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра Романа Лещенко министром агрополитики и продовольствия в декабре 2020 года. До Госгеокадастра он был уполномоченным президента Украины по земельным вопросам.
Сольский в августе 2019 года возглавил комитет Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики. Он был одним из лоббистов принятия закона об открытии рынка земли в Украине.