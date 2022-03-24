Рада назначила нардепа Сольского новым министром аграрной политики. Его предшественник Лещенко ушел с должности из-за проблем со здоровьем

Сольский был одним из лоббистов принятия закона об открытии рынка земли в Украине Фото: sluga-narodu.com

Об этом сообщается на сайте партии "Слуга народа".

Отмечается, что кандидатуру Сольского поддержали более 300 народных депутатов.

Перед этим парламент проголосовал за отставку с должности министра аграрной политики Романа Лещенко, соответствующее решение поддержал 321 нардеп, написал в Facebook депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк.

При этом он уточнил, что за назначение Сольского проголосовали 294 нардепа.

Лещенко сообщил в Facebook 24 марта, что ушел в отставку из-за ухудшения состояния здоровья, вызванного наследственной болезнью.

"Я сделал все, чтобы по максимуму наладить работу. Но сейчас я веду войну не только с нашим общим врагом, но и с тяжелой наследственной болезнью. У нее нет прописки, из-за нее состояние моего здоровья постоянно ухудшается. Поэтому я вынужден покинуть пост министра агрополитики – с тяжелым сердцем, но с искренней верой в восстановленное Минагрополитики", – отметил уже экс-министр.