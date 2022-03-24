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ПОЛИТИКА

Рада назначила нардепа Сольского новым министром аграрной политики. Его предшественник Лещенко ушел с должности из-за проблем со здоровьем

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Сольский был одним из лоббистов принятия закона об открытии рынка земли в Украине
Сольский был одним из лоббистов принятия закона об открытии рынка земли в Украине
Фото: sluga-narodu.com

Верховная Рада на заседании 24 марта проголосовала за назначение нардепа от "Слуги народа", главы парламентского комитета по вопросам аграрной и земельной политики Николая Сольского министром аграрной политики и продовольствия Украины.

Об этом сообщается на сайте партии "Слуга народа".

Отмечается, что кандидатуру Сольского поддержали более 300 народных депутатов.

Перед этим парламент проголосовал за отставку с должности министра аграрной политики Романа Лещенко, соответствующее решение поддержал 321 нардеп, написал в Facebook депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк.

При этом он уточнил, что за назначение Сольского проголосовали 294 нардепа.

https://www.facebook.com/zheleznyak.y/posts/3094791280780352

Лещенко сообщил в Facebook 24 марта, что ушел в отставку из-за ухудшения состояния здоровья, вызванного наследственной болезнью.

"Я сделал все, чтобы по максимуму наладить работу. Но сейчас я веду войну не только с нашим общим врагом, но и с тяжелой наследственной болезнью. У нее нет прописки, из-за нее состояние моего здоровья постоянно ухудшается. Поэтому я вынужден покинуть пост министра агрополитики – с тяжелым сердцем, но с искренней верой в восстановленное Минагрополитики", – отметил уже экс-министр.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=498750588572806&id=102571118190757

Контекст:

Рада назначила главу Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра Романа Лещенко министром агрополитики и продовольствия в декабре 2020 года. До Госгеокадастра он был уполномоченным президента Украины по земельным вопросам.

Сольский в августе 2019 года возглавил комитет Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики. Он был одним из лоббистов принятия закона об открытии рынка земли в Украине.

Теги: Верховная Рада, Украина, здоровье, депутаты, Министерство аграрной политики, политика, отставка, парламент, болезнь, Слуга народа, назначение, Роман Лещенко, заседание, Николай Сольский, Ярослав Железняк, нардеп
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