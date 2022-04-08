Центризбирком Украины зарегистрировал нардепом от "Слуги народа" бывшего продюсера "Квартал 95"

"Сегодня на заседании ЦИК зарегистрировал Александра Божкова народным депутатом. На внеочередных выборах 21 июля 2019 года он был под №141 в избирательном списке партии "Слуга народа", – говорится в сообщении.
В Центризбиркоме объяснили, что признали Божкова избранным на прошлой неделе – вместо Николая Сольского, который "написал заявление о сложении депутатских полномочий".
Нардепа от "Слуги народа" Сольского Верховная Рада назначила 24 марта министром аграрной политики и продовольствия Украины.
Фракция "Слуга народа" – крупнейшая в украинском парламенте, она насчитывает по состоянию на 8 апреля 242 нардепа.
Божков был исполнительным продюсером ООО "Квартал 95", писало движение "Чесно".