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ЦИК о выборах мэра Харькова: Подтверждение фактов фальсификации может иметь негативные последствия

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Выборы в Харькове проходили 31 октября
Выборы в Харькове проходили 31 октября
Фото: ЕРА (архив)

Вопрос о выборах мэра Харькова, которые прошли 31 октября, остается открытым из-за проверок правоохранительных органов. Об этом 5 ноября заявили в Центральной избирательной комиссии, комментируя сообщения в СМИ о вероятных фальсификациях.

"На сегодняшний день вопрос законности действий избирательных комиссий и их членов является предметом проверки правоохранительных органов и суда. Так, по имеющейся в Центральной избирательной комиссии информации, в производстве суда находится около 56 дел относительно результатов голосования на 131 избирательном участке", – говорится в сообщении.

В ЦИК подчеркнули, что в суде можно оспорить только "бездействие территориальной избирательной комиссии, которая устанавливает результаты соответствующих местных выборов".

"В то же время подтверждение фактов фальсификации может иметь негативные последствия, подрывать доверие к институту выборов в Украине и нивелировать отдельные демократические достижения нашей страны. Поэтому достаточно важна и ценна роль независимого наблюдения общественных организаций за избирательным процессом, что способствует честному проведению выборов", – заявили в комиссии.

Ее представители выразили надежду, что "по результатам проверки всех обстоятельств установления результатов выборов и имеющейся информации соответствующие компетентные органы смогут дать надлежащую оценку сложившейся ситуации в рамках правового поля".

Контекст:

31 октября в Харькове прошли внеочередные выборы мэра. Они были назначены в связи со смертью предыдущего главы города Геннадия Кернеса, который скончался из-за осложнений после COVID-19 в декабре 2020 года. На должность мэра Харькова претендовали 10 кандидатов

Нацполиция Украины зарегистрировала более 100 сообщений о нарушениях, связанных с избирательным процессом. Гражданская сеть "Опора" заявляла, что выборы прошли с серьезными нарушениями законодательства.

Территориальная избирательная комиссия 1 ноября объявила результаты подсчетов, согласно которым Терехов победил в первом туре, набрав 50,66% голосов.

"Опора" решила обжаловать результаты выборов.

Теги: Харьков, выборы, ЦИК, демократия, фальсификации, правоохранители, голосование, проверки
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