ЦИК о выборах мэра Харькова: Подтверждение фактов фальсификации может иметь негативные последствия

"На сегодняшний день вопрос законности действий избирательных комиссий и их членов является предметом проверки правоохранительных органов и суда. Так, по имеющейся в Центральной избирательной комиссии информации, в производстве суда находится около 56 дел относительно результатов голосования на 131 избирательном участке", – говорится в сообщении.

В ЦИК подчеркнули, что в суде можно оспорить только "бездействие территориальной избирательной комиссии, которая устанавливает результаты соответствующих местных выборов".

"В то же время подтверждение фактов фальсификации может иметь негативные последствия, подрывать доверие к институту выборов в Украине и нивелировать отдельные демократические достижения нашей страны. Поэтому достаточно важна и ценна роль независимого наблюдения общественных организаций за избирательным процессом, что способствует честному проведению выборов", – заявили в комиссии.

Ее представители выразили надежду, что "по результатам проверки всех обстоятельств установления результатов выборов и имеющейся информации соответствующие компетентные органы смогут дать надлежащую оценку сложившейся ситуации в рамках правового поля".