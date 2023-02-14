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15 февраля, 2023
 
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"Все остальное яйца выеденного не стоит". 36-летняя жена 56-летнего Резникова назвала его достоинства

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Зорий и Резников поженились летом 2020 года
Зорий и Резников поженились летом 2020 года
Фото: Юля Зорий / Facebook

Украинская ведущая и психолог Юлия Зорий призналась, что замужем за министром обороны Украины Алексеем Резниковым чувствует себя в надежных руках. Об этом она написала 14 февраля в Facebook.

"Каждый раз все больше осознаю, каким счастьем было решение соединить жизнь с тобой. Твои моральные ценности и принципы, твоя смелость, стойкость, твоя эффективность, решимость, суперстабильная психика и уверенный путь к нашей общей цели  именно то, что позволяет чувствовать себя в надежных руках,  написала она.  Все остальное яйца выеденного не стоит". 

Свой пост 36-летняя ведущая проиллюстрировала их свадебным фото.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0KBCPdc36vqvfUrAmHWwiFJGgu8XDpc1cDbHJH8rfFsvrHYkDD17vGhhhGkMSS7TWl&id=100003607288791

Контекст:

Зорий и Резников поженились летом 2020 года. 56-летний Резников старше супруги на 20 лет.

4 ноября 2021 года Резников был назначен министром обороны Украины. До этого он занимал должность вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Зорий после нападения РФ на Украину работает консультантом на горячей линии – она оказывает психологическую помощь украинцам. По словам жены министра обороны, ее муж работает семь дней в неделю без выходных.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Министерство обороны Украины, Алексей Резников, любовь, Юлия Зорий
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