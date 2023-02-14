"Все остальное яйца выеденного не стоит". 36-летняя жена 56-летнего Резникова назвала его достоинства

"Каждый раз все больше осознаю, каким счастьем было решение соединить жизнь с тобой. Твои моральные ценности и принципы, твоя смелость, стойкость, твоя эффективность, решимость, суперстабильная психика и уверенный путь к нашей общей цели – именно то, что позволяет чувствовать себя в надежных руках, – написала она. – Все остальное яйца выеденного не стоит".

Свой пост 36-летняя ведущая проиллюстрировала их свадебным фото.

Контекст:

Зорий и Резников поженились летом 2020 года. 56-летний Резников старше супруги на 20 лет.

4 ноября 2021 года Резников был назначен министром обороны Украины. До этого он занимал должность вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Зорий после нападения РФ на Украину работает консультантом на горячей линии – она оказывает психологическую помощь украинцам. По словам жены министра обороны, ее муж работает семь дней в неделю без выходных.