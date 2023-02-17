Зеленский на Мюнхенской конференции: Нет альтернативы победы Украины, нет альтернативы Украины в ЕС и НАТО

Нет и не будет альтернативы тому, чтобы избавиться от российской агрессии окончательно, отметил Зеленский в ходе выступления в режиме онлайн Фото: Світлана Заліщук / Facebook

Об этом 17 февраля во время выступления на 59-й Мюнхенской конференции по безопасности (MSC) в режиме онлайн заявил президент Украины Владимир Зеленский. Мероприятие транслировалось на странице конференции в YouTube.

"Нет альтернативы победы Украины, нет альтернативы Украины в ЕС, Украины в НАТО. Нет альтернативы нашего единства. Нет и не будет альтернативы тому, чтобы избавиться от российской агрессии окончательно, освободить нашу землю, города, села. Это люди, которые находятся в плену", – сказал президент.

По словам Зеленского, люди "не могут стать вопросом компромисса".

"Мы должны освободить Украину и Европу. Потому что, когда российское оружие стреляет по нам, оно уже нацелено на наших соседей. Может ли Европа быть вопросом компромисса? Нет", – отметил глава государства.