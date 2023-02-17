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Зеленский на Мюнхенской конференции: Нет альтернативы победы Украины, нет альтернативы Украины в ЕС и НАТО

Нет и не будет альтернативы тому, чтобы избавиться от российской агрессии окончательно, отметил Зеленский в ходе выступления в режиме онлайн
Нет и не будет альтернативы тому, чтобы избавиться от российской агрессии окончательно, отметил Зеленский в ходе выступления в режиме онлайн
Фото: Світлана Заліщук / Facebook

ВСУ с начала войны, которую в феврале 2022 года начала Россия, деоккупировали уже 1891 населенный пункт.

Об этом 17 февраля во время выступления на 59-й Мюнхенской конференции по безопасности (MSC) в режиме онлайн заявил президент Украины Владимир Зеленский. Мероприятие транслировалось на странице конференции в YouTube.

"Нет альтернативы победы Украины, нет альтернативы Украины в ЕС, Украины в НАТО. Нет альтернативы нашего единства. Нет и не будет альтернативы тому, чтобы избавиться от российской агрессии окончательно, освободить нашу землю, города, села. Это люди, которые находятся в плену", – сказал президент.

По словам Зеленского, люди "не могут стать вопросом компромисса".

"Мы должны освободить Украину и Европу. Потому что, когда российское оружие стреляет по нам, оно уже нацелено на наших соседей. Может ли Европа быть вопросом компромисса? Нет", – отметил глава государства.

Контекст:

59-я Мюнхенская конференция по безопасности (MSC) начала работу 17 февраля, мероприятия будут проходить до 19 февраля. В центре внимания MSC будет Украина, отмечала "Німецька хвиля".

Зеленский во время выступления заявил, что Россия должна проиграть в войне против Украины, потому что Кремль "может уничтожить безопасность".

Теги: Россия, Украина, НАТО, агрессия, Владимир Зеленский, ВСУ, война России против Украины, президент, безопасность, конференция, Мюнхенская конференция по безопасности, вступ, членство, ЕС, деоккупация
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