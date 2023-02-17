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Зеленский на Мюнхенской конференции: Голиаф должен проиграть. И этому нет альтернативы. Потому что Кремль может уничтожить безопасность

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Зеленский: У Украины нет еще Давидовой пращи из Израиля, но я надеюсь, что это лишь временно
Зеленский: У Украины нет еще Давидовой пращи из Израиля, но я надеюсь, что это лишь временно
Фото: Munich Security Conference / Twitter

Россия, которая в феврале 2022 года напала на Украину, должна проиграть в войне, и "этому нет альтернативы".

Об этом 17 февраля во время выступления на 59-й Мюнхенской конференции по безопасности (MSC) в режиме онлайн заявил президент Украины Владимир Зеленский. Мероприятие транслировалось на странице конференции в YouTube.

"Свободному миру нет альтернативы, кроме победы над Голиафом, который пришел уничтожить жизнь. Быть Давидом – значит бороться. И мы боремся. Быть Давидом – иметь пращу, которой нужно победить. У нас нет еще Давидовой пращи из Израиля, но я надеюсь, что это лишь временно", – сказал Зеленский.

Президент Украины поблагодарил за мощную финансовую и военную помощь присутствующих на конференции канцлера ФРГ Олафа Шольца, президента Франции Эммануэля Макрона, США и Великобританию, а также все страны ЕС и мира.

"Я благодарен всем, кто дает пращу украинскому Давиду. Благодаря которому российский Голиаф уже начал терять равновесие… Мы можем обеспечить, чтобы альтернативы нашей победе не было, но не должно быть альтернативы нашей решимости", – отметил Зеленский.

Он напомнил, что в прошлом году на конференции заявлял, что Украина будет бороться в случае полномасштабного нападения России, но о поддержке услышал только после того, как российские ракеты ударили по Украине, а российские танки зашли на ее территорию.

"Нам нужно спешить. Нам нужна скорость наших договоренностей, наших поставок для того, чтобы усилить нашу пращу. Скорость решений для ограничения российского потенциала. Нет альтернативы скорости. Потому что это скорость, от которой зависит жизнь", – подчеркнул Зеленский.

По его словам, оттягивание "всегда было и до сих пор является ошибкой".

"Пока мы ведем переговоры, как усилить свою оборону современными танками, Кремль думает, как задушить Молдову. Когда мы убеждаем, что Украине нужна современная боевая авиация, Россия уже убедила иранский режим и результатом являются не только дроны в украинском небе, а есть нечто, чем Кремль за это заплатил. Вы уверены, что это только деньги? Или мир будет сталкиваться с "обогащенным" иранским режимом, – указал Зеленский. – Суть в том, что Голиаф должен проиграть. И этому нет альтернативы. Потому что Кремль может уничтожить безопасность".

Контекст:

Год назад Зеленский принимал участие в конференции лично. В своей речи, произнесенной 19 февраля, менее чем за неделю до начала полномасштабного вторжения РФ, он призывал к превентивным санкциям против России. 

"Что еще мы можем сделать сейчас? Продолжить действенно поддерживать Украину, ее обороноспособность. Предоставить Украине четкую европейскую перспективу, имеющиеся для стран-кандидатов инструменты поддержки, четкие и обозримые временные рамки вступления в Альянс. Поддержать трансформацию в нашей стране. Создать для Украины фонд устойчивости и обновления, программу ленд-лиза, [обеспечить] поставку новейших вооружений, техники, оборудования для нашей армии – армии, защищающей всю Европу. Выработать эффективный пакет превентивных санкций для сдерживания агрессии. Гарантировать энергетическую безопасность Украины, обеспечить ее интеграцию в энергетический рынок ЕС, когда Nord Stream 2 используется как оружие", – говорил президент.

Теги: Россия, Украина, авиация, танки, переговоры, вооружение, военная помощь, Владимир Зеленский, война России против Украины, ракеты, президент, безопасность, Мюнхенская конференция по безопасности
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