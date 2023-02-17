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Кличко на Мюнхенской конференции обсудил с мэром Мюнхена помощь украинцам и выступил на тему демократии общин

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Виталий Кличко: Сотрудничество городов во время широкомасштабной агрессии России против Украины доказало свою эффективность
Виталий Кличко: Сотрудничество городов во время широкомасштабной агрессии России против Украины доказало свою эффективность
Фото: Віталій Кличко / Telegram

Мэр Киева Виталий Кличко в первый день работы Мюнхенской конференции по безопасности принял участие в дискуссии о демократии общин и обсудил вопросы помощи Украине с мэром принимающего города Дитером Райтером. Об этом Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале.

"Начал первый день на Мюнхенской конференции по безопасности с участия в дискуссии "Города как защитники демократии. Вызовы и возможности". О демократии общин, о помощи Украине и украинцам за границей говорили вместе с Дитером Райтером – мэром Мюнхена, города – побратима Киева", – сообщил Кличко.

Он отметил, что Мюнхен с начала широкомасштабного вторжения принял 60 тысяч спасавшихся от войны украинцев. Также Кличко отметил важность сотрудничества городов, которые присоединились к Пакту свободных городов.

"Сотрудничество городов во время широкомасштабной агрессии России против Украины доказало свою эффективность. Киев продолжает получать помощь от партнеров, поддержку политическую, экономическую и гуманитарную. В частности, и благодаря этому мы выстояли – от первых месяцев широкомасштабной войны и этой зимой", – отметил Кличко.

Он сообщил, что сегодня к Пакту свободных городов присоединился Мюнхен. Киев присоединился к Пакту в сентябре прошлого года.

Контекст:

Мюнхенская конференция по безопасности – главный западный форум по безопасности. Проводится ежегодно с 1962 года. Одной из главных тем этого года стала тема угроз мировой безопасности в свете агрессии России против Украины. Конференция продлится с 17-го по 19 февраля.

Теги: Киев, Виталий Кличко, демократия, Мюнхен, Мюнхенская конференция по безопасности
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