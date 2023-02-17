Кличко на Мюнхенской конференции обсудил с мэром Мюнхена помощь украинцам и выступил на тему демократии общин

"Начал первый день на Мюнхенской конференции по безопасности с участия в дискуссии "Города как защитники демократии. Вызовы и возможности". О демократии общин, о помощи Украине и украинцам за границей говорили вместе с Дитером Райтером – мэром Мюнхена, города – побратима Киева", – сообщил Кличко.
Он отметил, что Мюнхен с начала широкомасштабного вторжения принял 60 тысяч спасавшихся от войны украинцев. Также Кличко отметил важность сотрудничества городов, которые присоединились к Пакту свободных городов.
"Сотрудничество городов во время широкомасштабной агрессии России против Украины доказало свою эффективность. Киев продолжает получать помощь от партнеров, поддержку политическую, экономическую и гуманитарную. В частности, и благодаря этому мы выстояли – от первых месяцев широкомасштабной войны и этой зимой", – отметил Кличко.
Он сообщил, что сегодня к Пакту свободных городов присоединился Мюнхен. Киев присоединился к Пакту в сентябре прошлого года.
Мюнхенская конференция по безопасности – главный западный форум по безопасности. Проводится ежегодно с 1962 года. Одной из главных тем этого года стала тема угроз мировой безопасности в свете агрессии России против Украины. Конференция продлится с 17-го по 19 февраля.