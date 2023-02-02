Вступление Украины стратегически укрепит НАТО – Кулеба

"Уже сегодня взаимодействие между Украиной и союзниками укрепляет все стороны и помогает защищать общую безопасность. Украина повышает ценность НАТО и каждый день останавливает российскую вооруженную угрозу. Именно поэтому мы говорим, что Украина де-факто является неотъемлемой частью коллективной евроатлантической безопасности", – сказал Кулеба.

По его словам, вступление Украины в НАТО будет лишь юридическим закреплением реальности, признанием новой роли Украины в защите евроатлантического сообщества и укреплении обороноспособности НАТО. Кулеба отметил, что все больше союзников хотят видеть Украину в НАТО, так как понимают, что ее членство поможет гарантировать европейскую безопасность.

"Украина имеет мощную армию с исключительным боевым опытом, профессиональных, закаленных и квалифицированных солдат, перспективный оборонно-промышленный комплекс и другие решающие активы. Вступление нашей страны будет означать стратегическое укрепление Североатлантического союза", – подчеркнул Кулеба.