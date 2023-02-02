Вступление Украины стратегически укрепит НАТО – Кулеба

"Уже сегодня взаимодействие между Украиной и союзниками укрепляет все стороны и помогает защищать общую безопасность. Украина повышает ценность НАТО и каждый день останавливает российскую вооруженную угрозу. Именно поэтому мы говорим, что Украина де-факто является неотъемлемой частью коллективной евроатлантической безопасности", – сказал Кулеба.
По его словам, вступление Украины в НАТО будет лишь юридическим закреплением реальности, признанием новой роли Украины в защите евроатлантического сообщества и укреплении обороноспособности НАТО. Кулеба отметил, что все больше союзников хотят видеть Украину в НАТО, так как понимают, что ее членство поможет гарантировать европейскую безопасность.
"Украина имеет мощную армию с исключительным боевым опытом, профессиональных, закаленных и квалифицированных солдат, перспективный оборонно-промышленный комплекс и другие решающие активы. Вступление нашей страны будет означать стратегическое укрепление Североатлантического союза", – подчеркнул Кулеба.
На протяжении последних лет Украина стремилась к членству в НАТО, курс на вступление в Альянс зафиксирован в ее Конституции. В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.
14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вступление Украины в НАТО. Однако план действий по членству Украина не получила.
30 сентября 2022 года – после того, как президент России Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины, – президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг 30 ноября заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом ей помогают члены Альянса.
Министр обороны Украины Алексей Резников 13 января заявил, что Украина де-факто уже стала членом НАТО. "Я уверен, что в ближайшее время мы станем членом НАТО де-юре", – добавил он.
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак 1 февраля заявил на встрече в режиме видеосвязи с комитетом иностранных дел и подкомитетом по вопросам безопасности и обороны Европарламента, что членство Украины укрепит Североатлантический альянс.