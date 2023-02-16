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Украина делает все, чтобы приблизить старт переговоров о членстве в ЕС – Зеленский

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Зеленский: У нас есть и необходимое лидерство, и необходимая воля для того, чтобы уже в этом году иметь переговоры о членстве в ЕС
Зеленский: У нас есть и необходимое лидерство, и необходимая воля для того, чтобы уже в этом году иметь переговоры о членстве в ЕС
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 15 февраля состоялись важные разговоры по евроинтеграционному направлению. Об этом он сказал во время вечернего обращения. Его опубликовала пресс-служба главы государства.

"Мы делаем все, чтобы подготовить старт переговоров о членстве в ЕС. В частности, говорили об этом во время визита премьер-министра Швеции", – сказал Зеленский. 

15 февраля с визитом в Украине был премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон. Швеция сейчас председательствует в Евросоюзе, напомнил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что у Украины есть "необходимое лидерство и необходимая воля" для того, чтобы в 2023 году иметь переговоры о членстве в союзе.

"Украина в этом чувствует поддержку партнеров, спасибо за это. Говорили также сегодня очень подробно с господином премьер-министром Швеции о дальнейшей оборонной помощи, об оружии для нас, для Украины. Наши защитники и защитницы очень ожидают шведские Archer – одну из сильнейших артиллерийских систем", – сказал Зеленский. 

ВИДЕО
Видео: Офіс Президента України / YouTube
Контекст:

28 февраля 2022 года, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявки подали Грузия и Молдова.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.

23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где предоставили Украине и Молдове статус кандидата.

Украина предприняла все шаги, которые необходимы для выполнения семи рекомендаций Европейской комиссии для начала переговоров по евроинтеграции, и рассчитывает, что оценка выполнения этих рекомендаций начнется в марте, заявила 27 декабря вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Евросоюз согласился весной 2023 года предоставить Украине промежуточную оценку выполнения ею семи критериев для начала переговоров о вступлении в Евросоюз, говорится в совместном заявлении по итогам саммита Украина – ЕС, который прошел в Киеве 3 февраля.

Теги: Украина, Швеция, переговоры, Владимир Зеленский, Евросоюз, ЕС, Ульф Кристерссон
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