Украина делает все, чтобы приблизить старт переговоров о членстве в ЕС – Зеленский

Зеленский: У нас есть и необходимое лидерство, и необходимая воля для того, чтобы уже в этом году иметь переговоры о членстве в ЕС Фото: president.gov.ua

"Мы делаем все, чтобы подготовить старт переговоров о членстве в ЕС. В частности, говорили об этом во время визита премьер-министра Швеции", – сказал Зеленский.

15 февраля с визитом в Украине был премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон. Швеция сейчас председательствует в Евросоюзе, напомнил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что у Украины есть "необходимое лидерство и необходимая воля" для того, чтобы в 2023 году иметь переговоры о членстве в союзе.

"Украина в этом чувствует поддержку партнеров, спасибо за это. Говорили также сегодня очень подробно с господином премьер-министром Швеции о дальнейшей оборонной помощи, об оружии для нас, для Украины. Наши защитники и защитницы очень ожидают шведские Archer – одну из сильнейших артиллерийских систем", – сказал Зеленский.

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