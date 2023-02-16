Зеленский заявил, что правительство работает над созданием новых рабочих мест

"Провел сегодня экономическое совещание по подготовке к весне. Много вопросов. Все касаются экономического обновления Украины, создания экономических возможностей для наших людей и отраслей", – сказал президент.
В аграрной отрасли остро стоит вопрос разминирования территории, отметил Зеленский. Он рассказал, что на уровне Кабинета министров Украины создана межведомственная рабочая группа, которая будет заниматься очисткой грунтов от неразорвавшихся мин и снарядов.
По поводу работы бизнеса президент добавил, правительство готовит упрощение "в десятках направлений". В частности, они будут касаться отмены "бюрократических разрешений и лицензий".
"Готовятся шаги и в направлении создания и подготовки рабочих мест. Каждое рабочее место сейчас в нашей стране – это помощь нашей стойкости. И это путь для возвращения наших людей в Украину. Соответствующие детали будут представлены на правительственном уровне", – сказал Зеленский.
Летом 2022 года спад экономики Украины, обусловленный войной, привел к росту уровня безработицы почти до 35%, об этом свидетельствует инфляционный отчет за июль, опубликованный Национальным банком. По оценкам НБУ, война привела к рекордному скачку количества незанятых, главные причины – сокращение бизнес-активности и миграционные процессы.
В течении 2023 года безработица в течение года будет оставаться на высоком уровне – около 26%, сообщали в Национальном банке Украины. В то же время инфляция замедлится до 18,7%, а реальный ВВП вырастет только маржинально – на 0,3%.