Зеленский заявил, что правительство работает над созданием новых рабочих мест

Зеленский: Каждое рабочее место сейчас в нашей стране – это помощь нашей стойкости Фото: depositphotos.com

"Провел сегодня экономическое совещание по подготовке к весне. Много вопросов. Все касаются экономического обновления Украины, создания экономических возможностей для наших людей и отраслей", – сказал президент.

В аграрной отрасли остро стоит вопрос разминирования территории, отметил Зеленский. Он рассказал, что на уровне Кабинета министров Украины создана межведомственная рабочая группа, которая будет заниматься очисткой грунтов от неразорвавшихся мин и снарядов.

По поводу работы бизнеса президент добавил, правительство готовит упрощение "в десятках направлений". В частности, они будут касаться отмены "бюрократических разрешений и лицензий".

"Готовятся шаги и в направлении создания и подготовки рабочих мест. Каждое рабочее место сейчас в нашей стране – это помощь нашей стойкости. И это путь для возвращения наших людей в Украину. Соответствующие детали будут представлены на правительственном уровне", – сказал Зеленский.

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Видео: Офіс Президента України / YouTube