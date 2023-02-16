Враг теряет столько своих людей, что по всей России скоро будет сложно найти морпеха – Зеленский

Зеленский: Мы должны сделать весну такой, чтобы действительно чувствовалось, что Украина движется к победе Фото: president.gov.ua

"Это касается подготовки наших сил обороны, поставки оружия для нашего государства и нашей стратегической инициативы в войне", – сказал президент.

Он подчеркнул, что украинские силы должны "сломать" все попытки оккупантов "взять инициативу на поле боя". Президент добавил: "Уверен: мы это сделаем".

"Враг уже сейчас теряет столько своих людей и сил, что по всей России скоро будет сложно найти, например, морпеха. И наша задача – сделать так, чтобы все меньше находилось там и желания содержать в оккупации украинские территории. Освобождение нашей земли – это цель, над реализацией которой работаем каждый день", – сказал президент.