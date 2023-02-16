ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Враг теряет столько своих людей, что по всей России скоро будет сложно найти морпеха – Зеленский

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский: Мы должны сделать весну такой, чтобы действительно чувствовалось, что Украина движется к победе
Зеленский: Мы должны сделать весну такой, чтобы действительно чувствовалось, что Украина движется к победе
Фото: president.gov.ua

Весна должна стать такой, чтобы чувствовалось, что Украина идет к победе. Об этом во время вечернего обращения 15 февраля заявил президент Украины Владимир Зеленский. Видео обращения опубликовала пресс-служба президента в Telegram.

"Это касается подготовки наших сил обороны, поставки оружия для нашего государства и нашей стратегической инициативы в войне", – сказал президент.

Он подчеркнул, что украинские силы должны "сломать" все попытки оккупантов "взять инициативу на поле боя". Президент добавил: "Уверен: мы это сделаем". 

"Враг уже сейчас теряет столько своих людей и сил, что по всей России скоро будет сложно найти, например, морпеха. И наша задача – сделать так, чтобы все меньше находилось там и желания содержать в оккупации украинские территории. Освобождение нашей земли – это цель, над реализацией которой работаем каждый день", – сказал президент.

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направления. В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей. Сейчас самые интенсивные бои идут на Донбассе.

Российские оккупанты пытаются вести наступление на востоке Украины, но украинские военные не дают им достичь поставленных целей. Замминистра обороны Украины Анна Маляр 15 февраля сообщила, что потери в некоторых подразделениях оккупантов составляют до 80%.

Теги: Украина, Владимир Зеленский, российская агрессия, война России против Украины, президент, обращение
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Шотландец случайно построил себе дом хоббита и стал знаменитым. Журналистам он заявил, что никогда не читал "Властелин колец". Видео
  Шотландец случайно построил себе дом хоббита и стал знаменитым. Журналистам он заявил, что никогда не читал "Властелин колец". Видео
Галина ГРИШИНА
  "Никогда не сожалей о прошлом. Зажги звезды заново". Фармер в клипе на новую песню снялась в заброшенном замке верхом на белой лошади. Видео
  "Никогда не сожалей о прошлом. Зажги звезды заново". Фармер в клипе на новую песню снялась в заброшенном замке верхом на белой лошади. Видео
Галина ГРИШИНА
  Скончалась секс-символ 70-х годов Ракель Уэлч
  Скончалась секс-символ 70-х годов Ракель Уэлч
Галина ГРИШИНА
Бедняков: Я с Марченко проработал год и был для нее костью в горле
Бедняков: Я с Марченко проработал год и был для нее костью в горле
Галина ГРИШИНА
"Молчать – это тоже поддержка врага". Вакарчук рассказал, как относится к россиянам, которые открыто осудили Путина и нападение РФ на Украину
"Молчать – это тоже поддержка врага". Вакарчук рассказал, как относится к россиянам, которые открыто осудили Путина и нападение РФ на Украину
Галина ГРИШИНА
39-летний американский комик выложил в сеть откровенные снимки с девушкой. СМИ пишут, что это его новая возлюбленная – 31-летняя Ратаковски
39-летний американский комик выложил в сеть откровенные снимки с девушкой. СМИ пишут, что это его новая возлюбленная – 31-летняя Ратаковски
Галина ГРИШИНА
Рианна вместе с мужем и девятимесячным сыном снялась для Vogue. Фото
Рианна вместе с мужем и девятимесячным сыном снялась для Vogue. Фото
Галина ГРИШИНА
"Возможно, она деспот. Никто не знает. Кроме президента". Клопотенко рассказал, какое впечатление на него произвела Зеленская
"Возможно, она – деспот. Никто не знает. Кроме президента". Клопотенко рассказал, какое впечатление на него произвела Зеленская
Галина ГРИШИНА
"Кто-то покидал страну и продавал. Мы его дешево купили". Анатолий Анатолич показал свой дом. Фото
"Кто-то покидал страну и продавал. Мы его дешево купили". Анатолий Анатолич показал свой дом. Фото
Галина ГРИШИНА
Танцовщица Русина после слухов о романе с Melovin показала страстные поцелуи на кипрском пляже с новым бойфрендом
Танцовщица Русина после слухов о романе с Melovin показала страстные поцелуи на кипрском пляже с новым бойфрендом
Галина ГРИШИНА
  Жена продюсера Бебешко, певица Саша Белина исполнила песню "Червона троянда". Видео
  Жена продюсера Бебешко, певица Саша Белина исполнила песню "Червона троянда". Видео
Галина ГРИШИНА
  Украинский актер рассказал, как Гордон спас ему жизнь в первый день войны
  Украинский актер рассказал, как Гордон спас ему жизнь в первый день войны
Галина ГРИШИНА
С огромным букетом роз и в халате. Жена футболиста Зинченко умилила сеть новыми фото полуторагодовалой дочери
С огромным букетом роз и в халате. Жена футболиста Зинченко умилила сеть новыми фото полуторагодовалой дочери
Галина ГРИШИНА
35-летняя Никитюк снялась в тонкой комбинации с вырезом под грудью
35-летняя Никитюк снялась в тонкой комбинации с вырезом под грудью
  "Рік без дружини". The Кум посвятила новую песню украинским женщинам. Видео
  "Рік без дружини". The Кум посвятила новую песню украинским женщинам. Видео
Галина ГРИШИНА
"У меня самый лучший парень на свете". 32-летняя Миша Романова показала нового бойфренда
"У меня самый лучший парень на свете". 32-летняя Миша Романова показала нового бойфренда
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
53-летняя Лопес снялась в стрингах с нижнего ракурса (480325)
2
"Разрывается сердце, когда такое происходит. Особенно когда уже есть дети". Решетник прокомментировал развод Квитковой и Добрынина (129418)
3
Мишина снялась в топе и лосинах, широко расставив ноги. Фото (63314)
4
Никитюк снялась в мокрой футболке, засветив внутреннюю часть бедра (44485)
5
"Состояние тяжелое". Демин рассказал, что происходит с Олегом Винником (35715)
6
"Все остальное яйца выеденного не стоит". 36-летняя жена 56-летнего Резникова назвала его достоинства (35461)
7
Тринчер надела декольте до талии. Видео (33683)
8
С улыбками и в объятиях друг друга. Яма, переехавший из Украины в США, показал фото с супругой (28536)
 
 
 
 