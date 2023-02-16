Враг теряет столько своих людей, что по всей России скоро будет сложно найти морпеха – Зеленский

"Это касается подготовки наших сил обороны, поставки оружия для нашего государства и нашей стратегической инициативы в войне", – сказал президент.
Он подчеркнул, что украинские силы должны "сломать" все попытки оккупантов "взять инициативу на поле боя". Президент добавил: "Уверен: мы это сделаем".
"Враг уже сейчас теряет столько своих людей и сил, что по всей России скоро будет сложно найти, например, морпеха. И наша задача – сделать так, чтобы все меньше находилось там и желания содержать в оккупации украинские территории. Освобождение нашей земли – это цель, над реализацией которой работаем каждый день", – сказал президент.
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направления. В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей. Сейчас самые интенсивные бои идут на Донбассе.
Российские оккупанты пытаются вести наступление на востоке Украины, но украинские военные не дают им достичь поставленных целей. Замминистра обороны Украины Анна Маляр 15 февраля сообщила, что потери в некоторых подразделениях оккупантов составляют до 80%.