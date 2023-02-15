Зеленский: Никакого препятствия началу переговоров по членству Украины в ЕС в этом году "нет и не будет". Мы этого очень хотим

В первом полугодии 2023 года Швеция председательствует в Совете Евросоюза, отметил Зеленский (на фото) на совместной пресс-конференции с Кристерссоном Скриншот: Володимир Зеленський / Facebook

Об этом Зеленский рассказал на совместной пресс-конференции с Кристерссоном, видеозапись которой опубликована в Facebook Офиса президента.

"В первом полугодии этого года Швеция председательствует в Совете Евросоюза, так что значительная часть наших переговоров сегодня была посвящена именно общеевропейским вопросам. Совместно со шведским председательством мы должны обеспечивать все необходимое для начала переговоров по членству Украины в Европейском союзе уже в этом году. Мы этого очень хотим, и никакого препятствия этому нет и не будет", – отметил президент.

Премьер председательствующей в Совете ЕС Швеции Кристерссон прибыл с визитом в Киев 15 февраля. 18 января он заявлял о приоритетности поддержки Украины для стран Европейского союза.