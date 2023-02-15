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Зеленский: Никакого препятствия началу переговоров по членству Украины в ЕС в этом году "нет и не будет". Мы этого очень хотим

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В первом полугодии 2023 года Швеция председательствует в Совете Евросоюза, отметил Зеленский (на фото) на совместной пресс-конференции с Кристерссоном
В первом полугодии 2023 года Швеция председательствует в Совете Евросоюза, отметил Зеленский (на фото) на совместной пресс-конференции с Кристерссоном
Скриншот: Володимир Зеленський / Facebook

Президент Владимир Зеленский в ходе переговоров в Киеве 15 февраля с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном обсудил вопросы поддержки Украины как на двустороннем уровне, так и в рамках европейских институций.

Об этом Зеленский рассказал на совместной пресс-конференции с Кристерссоном, видеозапись которой опубликована в Facebook Офиса президента.

"В первом полугодии этого года Швеция председательствует в Совете Евросоюза, так что значительная часть наших переговоров сегодня была посвящена именно общеевропейским вопросам. Совместно со шведским председательством мы должны обеспечивать все необходимое для начала переговоров по членству Украины в Европейском союзе уже в этом году. Мы этого очень хотим, и никакого препятствия этому нет и не будет", – отметил президент.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/5855013021203074/

Премьер председательствующей в Совете ЕС Швеции Кристерссон прибыл с визитом в Киев 15 февраля. 18 января он заявлял о приоритетности поддержки Украины для стран Европейского союза.

Контекст:

28 февраля 2022 года, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявки подали Грузия и Молдова.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.

23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где предоставили Украине и Молдове статус кандидата.

Украина предприняла все шаги, которые необходимы для выполнения семи рекомендаций Европейской комиссии для начала переговоров по евроинтеграции, и рассчитывает, что оценка выполнения этих рекомендаций начнется в марте, заявила 27 декабря вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Евросоюз согласился весной 2023 года предоставить Украине промежуточную оценку выполнения ею семи критериев для начала переговоров о вступлении в Евросоюз, говорится в совместном заявлении по итогам саммита Украина – ЕС, который прошел в Киеве 3 февраля.

Теги: Киев, Украина, Швеция, переговоры, евроинтеграция, Европейский союз, Владимир Зеленский, президент, Евросоюз, пресс-конференция, визит, премьер-министр, членство, Ульф Кристерссон
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