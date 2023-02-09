"Доделаем домашнее задание и закрепим статус". Арахамия заявил, что Украина де-факто уже является членом европейского сообщества

"Результаты очень вдохновляющие: табу на важные для победы типы вооружения постепенно преодолеваются; европейские лидеры наконец-то объединены в оценках ситуации, все поняли, что российская агрессия должна проиграть; Украина де-факто уже является членом европейского сообщества. Доделаем домашнее задание и закрепим этот статус официально", – написал нардеп 9 февраля.
По словам Арахамии, "то, что год назад казалось нереальным, сегодня уже сбывается".
"Поэтому мы должны верить и продолжать работать, чтобы сбылось все, что планируем сейчас", – резюмировал народный депутат.
8 февраля Зеленский нанес визит в Великобританию, где выступил в британском парламенте, призвав союзников к созданию коалиции по предоставлению Украине боевых самолетов, провел переговоры с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и встретился с королем Великобритании Чарльзом III.
Вечером 8 февраля Зеленский прибыл во Францию на встречу с президентом страны Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем.
Утром 9 февраля Зеленский вместе с Макроном вылетели в Брюссель, президент Украины впервые очно выступил в Европарламенте и на саммите ЕС.
На пресс-конференции Зеленский рассказал, что "услышал от лидеров некоторых государств в Европе" о готовности предоставлять Украине необходимое оружие, "в том числе и самолеты".
28 февраля 2022 года, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявки подали Грузия и Молдова.
17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.
23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где предоставили Украине и Молдове статус кандидата.
Украина предприняла все шаги, которые необходимы для выполнения семи рекомендаций Европейской комиссии для начала переговоров по евроинтеграции, и рассчитывает, что оценка выполнения этих рекомендаций начнется в марте, заявила 27 декабря вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.
Глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас заявил в интервью, опубликованном 2 января 2023 года, что Евросоюз еще не готов к принятию решения о начале переговоров по поводу членства Украины в альянсе.
В то же время в Еврокомиссии отметили "чрезвычайно большой" прогресс Украины по выполнению рекомендаций ЕС для ее евроинтеграции, указали в Офисе президента.
В 2023 году Украина стремится начать переговоры о членстве в ЕС, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 3 января. 2 февраля он отметил, что Украина до конца года хочет быть готовой к переговорам, а до конца 2024-го – к членству в ЕС.
Евросоюз согласился весной 2023 года предоставить Украине промежуточную оценку выполнения ею семи критериев для начала переговоров о вступлении в Евросоюз, говорится в совместном заявлении по итогам саммита Украина – ЕС, который прошел в Киеве 3 февраля.