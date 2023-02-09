"Доделаем домашнее задание и закрепим статус". Арахамия заявил, что Украина де-факто уже является членом европейского сообщества

То, что год назад казалось нереальным, "сегодня уже сбывается", отметил Арахамия Фото: sluga-narodu.com

"Результаты очень вдохновляющие: табу на важные для победы типы вооружения постепенно преодолеваются; европейские лидеры наконец-то объединены в оценках ситуации, все поняли, что российская агрессия должна проиграть; Украина де-факто уже является членом европейского сообщества. Доделаем домашнее задание и закрепим этот статус официально", – написал нардеп 9 февраля.

По словам Арахамии, "то, что год назад казалось нереальным, сегодня уже сбывается".

"Поэтому мы должны верить и продолжать работать, чтобы сбылось все, что планируем сейчас", – резюмировал народный депутат.

8 февраля Зеленский нанес визит в Великобританию, где выступил в британском парламенте, призвав союзников к созданию коалиции по предоставлению Украине боевых самолетов, провел переговоры с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и встретился с королем Великобритании Чарльзом III.

Вечером 8 февраля Зеленский прибыл во Францию на встречу с президентом страны Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем.

Утром 9 февраля Зеленский вместе с Макроном вылетели в Брюссель, президент Украины впервые очно выступил в Европарламенте и на саммите ЕС.

На пресс-конференции Зеленский рассказал, что "услышал от лидеров некоторых государств в Европе" о готовности предоставлять Украине необходимое оружие, "в том числе и самолеты".