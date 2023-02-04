ЕС согласился весной предоставить оценку прогресса Украины на пути к ЕС. Это может позволить начать переговоры о членстве уже в 2023 году

"ЕС подтвердил, что комиссии было предложено предоставить отчет о выполнении условий, указанных в заключении комиссии по заявке Украины на членство, в пределах ее регулярного пакета по расширению в 2023 году. Без ущерба для этой всесторонней регулярной отчетности мы принимаем во внимание намерение комиссии предоставить обновленную информацию весной 2023 года, которая также будет передана Украине соответствующими каналами", – говорится в заявлении.
Как отметила "Европейская правда", это может позволить Украине при условии внедрения реформ начать переговоры о вступлении в Евросоюз в 2023 году.
Издание пишет, что до сих пор ЕС отказывался предоставить Украине раньше, чем в октябре 2023 года, письменную оценку того, что остается сделать для выполнения критериев. Теперь ЕС согласился передать ее весной и (исходя из контекста заявления) в письменном виде. Это позволит провести "работу над ошибками" и осенью, возможно, получить решение ЕС о начале переговоров по вступлению. Главное требование – полноценное и искреннее проведение реформ, подчеркнула "Европейская правда".
Также, как указано в итоговом заявлении саммита, Евросоюз "признал значительные усилия, которые Украина продемонстрировала в последние месяцы в достижении целей, лежащих в основе ее статуса кандидата на членство в ЕС, приветствовал реформаторские усилия Украины в столь трудные времена и призвал страну продолжать этот путь и выполнять условия, определенные в заключении Еврокомиссии по заявке Украины на членство с целью продвижения к будущему членству в ЕС".
28 февраля 2022 года, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявки подали Грузия и Молдова.
17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.
23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где предоставили Украине и Молдове статус кандидата.
Украина предприняла все шаги, которые необходимы для выполнения семи рекомендаций Европейской комиссии для начала переговоров по евроинтеграции, и рассчитывает, что оценка выполнения этих рекомендаций начнется в марте, заявила 27 декабря вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.
Глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас заявил в интервью, опубликованном 2 января 2023 года, что Евросоюз еще не готов к принятию решения о начале переговоров по поводу членства Украины в альянсе.
В то же время в Еврокомиссии отметили "чрезвычайно большой" прогресс Украины по выполнению рекомендаций ЕС для ее евроинтеграции, указали в Офисе президента.
В 2023 году Украина стремится начать переговоры о членстве в ЕС, заявлял премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 3 января. 2 февраля он отметил, что Украина до конца года хочет быть готовой к переговорам, а до конца 2024-го – к членству в ЕС.