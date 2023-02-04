ЕС согласился весной предоставить оценку прогресса Украины на пути к ЕС. Это может позволить начать переговоры о членстве уже в 2023 году

"ЕС подтвердил, что комиссии было предложено предоставить отчет о выполнении условий, указанных в заключении комиссии по заявке Украины на членство, в пределах ее регулярного пакета по расширению в 2023 году. Без ущерба для этой всесторонней регулярной отчетности мы принимаем во внимание намерение комиссии предоставить обновленную информацию весной 2023 года, которая также будет передана Украине соответствующими каналами", – говорится в заявлении.

Как отметила "Европейская правда", это может позволить Украине при условии внедрения реформ начать переговоры о вступлении в Евросоюз в 2023 году.

Издание пишет, что до сих пор ЕС отказывался предоставить Украине раньше, чем в октябре 2023 года, письменную оценку того, что остается сделать для выполнения критериев. Теперь ЕС согласился передать ее весной и (исходя из контекста заявления) в письменном виде. Это позволит провести "работу над ошибками" и осенью, возможно, получить решение ЕС о начале переговоров по вступлению. Главное требование – полноценное и искреннее проведение реформ, подчеркнула "Европейская правда".

Также, как указано в итоговом заявлении саммита, Евросоюз "признал значительные усилия, которые Украина продемонстрировала в последние месяцы в достижении целей, лежащих в основе ее статуса кандидата на членство в ЕС, приветствовал реформаторские усилия Украины в столь трудные времена и призвал страну продолжать этот путь и выполнять условия, определенные в заключении Еврокомиссии по заявке Украины на членство с целью продвижения к будущему членству в ЕС".