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ЕС согласился весной предоставить оценку прогресса Украины на пути к ЕС. Это может позволить начать переговоры о членстве уже в 2023 году

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Летом 2022 года Украина стала кандидатом на вступление в ЕС
Летом 2022 года Украина стала кандидатом на вступление в ЕС
Фото: EPA

Евросоюз согласился весной 2023 года предоставить Украине промежуточную оценку выполнения ею семи критериев для начала переговоров о вступлении в Евросоюз. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам саммита Украина – ЕС, который прошел в Киеве 3 февраля. Текст заявления опубликован на сайте Офиса президента.

"ЕС подтвердил, что комиссии было предложено предоставить отчет о выполнении условий, указанных в заключении комиссии по заявке Украины на членство, в пределах ее регулярного пакета по расширению в 2023 году. Без ущерба для этой всесторонней регулярной отчетности мы принимаем во внимание намерение комиссии предоставить обновленную информацию весной 2023 года, которая также будет передана Украине соответствующими каналами", – говорится в заявлении.

Как отметила "Европейская правда", это может позволить Украине при условии внедрения реформ начать переговоры о вступлении в Евросоюз в 2023 году.

Издание пишет, что до сих пор ЕС отказывался предоставить Украине раньше, чем в октябре 2023 года, письменную оценку того, что остается сделать для выполнения критериев. Теперь ЕС согласился передать ее весной и (исходя из контекста заявления) в письменном виде. Это позволит провести "работу над ошибками" и осенью, возможно, получить решение ЕС о начале переговоров по вступлению. Главное требование – полноценное и искреннее проведение реформ, подчеркнула "Европейская правда".

Также, как указано в итоговом заявлении саммита, Евросоюз "признал значительные усилия, которые Украина продемонстрировала в последние месяцы в достижении целей, лежащих в основе ее статуса кандидата на членство в ЕС, приветствовал реформаторские усилия Украины в столь трудные времена и призвал страну продолжать этот путь и выполнять условия, определенные в заключении Еврокомиссии по заявке Украины на членство с целью продвижения к будущему членству в ЕС".

Контекст:

28 февраля 2022 года, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявки подали Грузия и Молдова.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.

23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где предоставили Украине и Молдове статус кандидата.

Украина предприняла все шаги, которые необходимы для выполнения семи рекомендаций Европейской комиссии для начала переговоров по евроинтеграции, и рассчитывает, что оценка выполнения этих рекомендаций начнется в марте, заявила 27 декабря вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас заявил в интервью, опубликованном 2 января 2023 года, что Евросоюз еще не готов к принятию решения о начале переговоров по поводу членства Украины в альянсе.

В то же время в Еврокомиссии отметили "чрезвычайно большой" прогресс Украины по выполнению рекомендаций ЕС для ее евроинтеграции, указали в Офисе президента.

В 2023 году Украина стремится начать переговоры о членстве в ЕС, заявлял премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 3 января. 2 февраля он отметил, что Украина до конца года хочет быть готовой к переговорам, а до конца 2024-го – к членству в ЕС.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, Еврокомиссия, переговоры, евроинтеграция, саммит Украина – ЕС, Евросоюз
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