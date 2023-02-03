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Зеленский: У нас довольно конкретные договоренности с партнерами, как Украина станет еще ближе с ЕС

Зеленский: Есть понимание, что начать переговоры о членстве Украины в Евросоюзе можно в этом году
Зеленский: Есть понимание, что начать переговоры о членстве Украины в Евросоюзе можно в этом году
Фото: president.gov.ua

Украине "идет к своей цели" на пути евроинтеграции.

Об этом в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский.

"Сегодня прошел очередной саммит Украина – Европейский союз. Состоялся в Киеве, в нашей столице. У нас довольно конкретные договоренности с нашими партнерами о том, как Украина станет еще ближе с Европейским союзом, – сказал президент. – Мы говорили и говорим уже как участники европейского сообщества. И работаем, чтобы зафиксировать это де-юре… Есть понимание, что начать переговоры о членстве Украины в Евросоюзе можно в этом году".

Комментируя договоренности на саммите, Зеленский рассказал, что "есть понимание партнерами…, что в этом году должны, как и в прошлом..., неизменно усиливать оборонную поддержку" Украины и "давление на Россию, в том числе санкционное".

"Мы говорили сегодня о готовящемся 10-м санкционном пакете Евросоюза. Есть наши предложения по этому пакету – сегодня мы их озвучили партнерам. Обсудили изменения в институциях нашего государства, которые мы осуществляем. И которые еще готовимся осуществить. Обсудили финансовое сотрудничество. Конечно, обсудили восстановление инфраструктуры, прежде всего, социальной и энергетической. Также – реализацию нашего Fast Recovery Plan, то, что нужно восстанавливать уже сейчас", – сообщил президент.

Зеленский выразил благодарность Еврокомиссии за решение о выделении €1 млрд на программу быстрого восстановления Украины.

"Готовим большую интеграцию Украины во внутренний рынок ЕС – это большие доходы украинских компаний, большее производство и рабочие места в нашей стране, это доходы государственного и местных бюджетов. То есть это то, что делает Украину реально крепче", – резюмировал президент.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/504831078484878/

Контекст:

3 февраля в Киеве прошел 24-й саммит Украина – ЕС. Он был посвящен "обсуждению вопросов победы" Украины, говорила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Днем ранее, 2 февраля, в Киев приехала делегация Еврокомиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен. Глава ЕК передала Зеленскому отчет Еврокомиссии по нормативно-правовому сближению Украины и ЕС. Также 2 февраля прошло совместное заседании правительства Украины и Еврокомиссии. Украина и Евросоюз уже "ментально вместе" и больше не являются "отдельными субъектами европейской жизни", сказал президент во время выступления.

Кроме того, в этот день Европарламент призвал ЕС готовить переговоры о вступлении Украины в Евросоюз.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Украина до конца года хочет быть готовой к переговорам, а до конца 2024-го – к членству в ЕС.

Зеленский по итогам саммита сообщил, что Украина выполнила 72% Соглашения об ассоциации с ЕС. Цель Украины – начать переговоры о вступлении в ЕС уже в 2023 году, отметил президент.

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