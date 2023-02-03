Зеленский: У нас довольно конкретные договоренности с партнерами, как Украина станет еще ближе с ЕС

Зеленский: Есть понимание, что начать переговоры о членстве Украины в Евросоюзе можно в этом году Фото: president.gov.ua

Об этом в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский.

"Сегодня прошел очередной саммит Украина – Европейский союз. Состоялся в Киеве, в нашей столице. У нас довольно конкретные договоренности с нашими партнерами о том, как Украина станет еще ближе с Европейским союзом, – сказал президент. – Мы говорили и говорим уже как участники европейского сообщества. И работаем, чтобы зафиксировать это де-юре… Есть понимание, что начать переговоры о членстве Украины в Евросоюзе можно в этом году".

Комментируя договоренности на саммите, Зеленский рассказал, что "есть понимание партнерами…, что в этом году должны, как и в прошлом..., неизменно усиливать оборонную поддержку" Украины и "давление на Россию, в том числе санкционное".

"Мы говорили сегодня о готовящемся 10-м санкционном пакете Евросоюза. Есть наши предложения по этому пакету – сегодня мы их озвучили партнерам. Обсудили изменения в институциях нашего государства, которые мы осуществляем. И которые еще готовимся осуществить. Обсудили финансовое сотрудничество. Конечно, обсудили восстановление инфраструктуры, прежде всего, социальной и энергетической. Также – реализацию нашего Fast Recovery Plan, то, что нужно восстанавливать уже сейчас", – сообщил президент.

Зеленский выразил благодарность Еврокомиссии за решение о выделении €1 млрд на программу быстрого восстановления Украины.

"Готовим большую интеграцию Украины во внутренний рынок ЕС – это большие доходы украинских компаний, большее производство и рабочие места в нашей стране, это доходы государственного и местных бюджетов. То есть это то, что делает Украину реально крепче", – резюмировал президент.