Зеленский: У нас довольно конкретные договоренности с партнерами, как Украина станет еще ближе с ЕС

Об этом в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский.
"Сегодня прошел очередной саммит Украина – Европейский союз. Состоялся в Киеве, в нашей столице. У нас довольно конкретные договоренности с нашими партнерами о том, как Украина станет еще ближе с Европейским союзом, – сказал президент. – Мы говорили и говорим уже как участники европейского сообщества. И работаем, чтобы зафиксировать это де-юре… Есть понимание, что начать переговоры о членстве Украины в Евросоюзе можно в этом году".
Комментируя договоренности на саммите, Зеленский рассказал, что "есть понимание партнерами…, что в этом году должны, как и в прошлом..., неизменно усиливать оборонную поддержку" Украины и "давление на Россию, в том числе санкционное".
"Мы говорили сегодня о готовящемся 10-м санкционном пакете Евросоюза. Есть наши предложения по этому пакету – сегодня мы их озвучили партнерам. Обсудили изменения в институциях нашего государства, которые мы осуществляем. И которые еще готовимся осуществить. Обсудили финансовое сотрудничество. Конечно, обсудили восстановление инфраструктуры, прежде всего, социальной и энергетической. Также – реализацию нашего Fast Recovery Plan, то, что нужно восстанавливать уже сейчас", – сообщил президент.
Зеленский выразил благодарность Еврокомиссии за решение о выделении €1 млрд на программу быстрого восстановления Украины.
"Готовим большую интеграцию Украины во внутренний рынок ЕС – это большие доходы украинских компаний, большее производство и рабочие места в нашей стране, это доходы государственного и местных бюджетов. То есть это то, что делает Украину реально крепче", – резюмировал президент.
3 февраля в Киеве прошел 24-й саммит Украина – ЕС. Он был посвящен "обсуждению вопросов победы" Украины, говорила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.
Днем ранее, 2 февраля, в Киев приехала делегация Еврокомиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен. Глава ЕК передала Зеленскому отчет Еврокомиссии по нормативно-правовому сближению Украины и ЕС. Также 2 февраля прошло совместное заседании правительства Украины и Еврокомиссии. Украина и Евросоюз уже "ментально вместе" и больше не являются "отдельными субъектами европейской жизни", сказал президент во время выступления.
Кроме того, в этот день Европарламент призвал ЕС готовить переговоры о вступлении Украины в Евросоюз.
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Украина до конца года хочет быть готовой к переговорам, а до конца 2024-го – к членству в ЕС.
Зеленский по итогам саммита сообщил, что Украина выполнила 72% Соглашения об ассоциации с ЕС. Цель Украины – начать переговоры о вступлении в ЕС уже в 2023 году, отметил президент.