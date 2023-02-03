Зеленский перед саммитом Украина – ЕС: Наша цель абсолютно ясна – начало переговоров о членстве Украины в Евросоюзе

По словам президента, сегодняшний саммит – "весомый символ того, что мы преодолеем любые препятствия для укрепления нашего партнерства и интеграции".
"Наша цель абсолютно ясна: начало переговоров о членстве Украины в Европейском союзе. Мы не потеряем ни одного дня в работе по сближению Украины и ЕС", – написал глава государства.
3 февраля в Киеве пройдет 24-й саммит Украина – ЕС. Он будет посвящен "обсуждению вопросов победы" Украины, рассказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.
2 февраля в Киев приехала делегация Еврокомиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен. Глава ЕК передала президенту Украины отчет Еврокомиссии по нормативно-правовому сближению Украины и ЕС. Также 2 февраля прошло совместное заседании правительства Украины и Еврокомиссии. Украина и Евросоюз уже "ментально вместе" и больше не являются "отдельными субъектами европейской жизни", сказал президент во время выступления.
Кроме того, в этот день Европарламент призвал ЕС готовить переговоры о вступлении Украины в Евросоюз.
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Украина до конца года хочет быть готовой к переговорам, а до конца 2024-го – к членству в ЕС.
28 февраля 2022 года, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявки подали Грузия и Молдова.
17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.
23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где предоставили Украине и Молдове статус кандидата.
Украина предприняла все шаги, которые необходимы для выполнения семи рекомендаций Европейской комиссии для начала переговоров по евроинтеграции, и рассчитывает, что оценка выполнения этих рекомендаций начнется в марте, заявила 27 декабря вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.
Глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас заявил в интервью, опубликованном 2 января 2023 года, что Евросоюз еще не готов к принятию решения о начале переговоров по поводу членства Украины в альянсе.
В то же время в Еврокомиссии отметили "чрезвычайно большой" прогресс Украины по выполнению рекомендаций ЕС для ее евроинтеграции, указали в Офисе президента.