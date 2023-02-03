Зеленский перед саммитом Украина – ЕС: Наша цель абсолютно ясна – начало переговоров о членстве Украины в Евросоюзе

Зеленский: Мы не потеряем ни одного дня в работе по сближению Украины и ЕС Фото: EPA

По словам президента, сегодняшний саммит – "весомый символ того, что мы преодолеем любые препятствия для укрепления нашего партнерства и интеграции".

"Наша цель абсолютно ясна: начало переговоров о членстве Украины в Европейском союзе. Мы не потеряем ни одного дня в работе по сближению Украины и ЕС", – написал глава государства.

3 февраля в Киеве пройдет 24-й саммит Украина – ЕС. Он будет посвящен "обсуждению вопросов победы" Украины, рассказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

2 февраля в Киев приехала делегация Еврокомиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен. Глава ЕК передала президенту Украины отчет Еврокомиссии по нормативно-правовому сближению Украины и ЕС. Также 2 февраля прошло совместное заседании правительства Украины и Еврокомиссии. Украина и Евросоюз уже "ментально вместе" и больше не являются "отдельными субъектами европейской жизни", сказал президент во время выступления.

Кроме того, в этот день Европарламент призвал ЕС готовить переговоры о вступлении Украины в Евросоюз.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Украина до конца года хочет быть готовой к переговорам, а до конца 2024-го – к членству в ЕС.