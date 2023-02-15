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В Киев прибыл премьер Швеции Кристерссон

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Кристерссон 15 февраля провел встречу с Зеленским
Кристерссон 15 февраля провел встречу с Зеленским
Скриншот: Володимир Зеленський / Facebook

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон 15 февраля прибыл с визитом в Украину.

Об этом в Facebook сообщил президент Владимир Зеленский.

"Сегодня приветствую в Украине премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона. Украина и Швеция вместе защищают человечность, свободу и Европу. Вместе будем и победителями", – написал президент.

Зеленский опубликовал видео встречи с Кристерссоном.

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/videos/3286125665033909/

Премьер председательствующей в Совете ЕС Швеции Кристерссон 18 января заявил о приоритетности поддержки Украины для стран Европейского союза.

Контекст:

В ноябре 2022 года Швеция объявила о предоставлении Украине рекордного пакета оборонной помощи в 3 млрд шведских крон ($287 млн). Это на миллиард больше суммы всех предыдущих пакетов военной помощи (около 2 млрд крон), отметили в Минобороны.

Швеция поставляет Украине противокорабельные ракеты, противотанковые комплексы и винтовки. Стокгольм также не исключает передачу Украине танков Stridsvagn 122.

Кроме того, как сказано на сайте правительства, Швеция предоставляет Украине гуманитарную помощь, а также передала оборудование для восстановления разрушенной российскими оккупантами энергетической инфраструктуры. 

Швеция принимает участие в обучении украинских военнослужащих и пожертвовала 7 млн шведских крон ($660 млн) Международному уголовному суду на расследование военных преступлений России в Украине.

27 декабря Швеция дополнительно выделила в поддержку обороны Украины 200 млн шведских крон (почти $19,2 млн). 9 февраля Швеция одобрила помощь Украине на $400 млн.

Глава Минобороны Алексей Резников сообщил в феврале, что Украина ведет переговоры с западными партнерами о поиске платформы для предоставления ей тактической авиации, в частности – шведских истребителей Gripen.

Теги: Киев, Украина, Швеция, переговоры, Владимир Зеленский, президент, визит, премьер-министр, встреча, Ульф Кристерссон
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