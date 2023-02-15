В Киев прибыл премьер Швеции Кристерссон

Об этом в Facebook сообщил президент Владимир Зеленский.

"Сегодня приветствую в Украине премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона. Украина и Швеция вместе защищают человечность, свободу и Европу. Вместе будем и победителями", – написал президент.

Зеленский опубликовал видео встречи с Кристерссоном.

Премьер председательствующей в Совете ЕС Швеции Кристерссон 18 января заявил о приоритетности поддержки Украины для стран Европейского союза.