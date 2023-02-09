Швеция одобрила помощь Украине на $400 млн

В сообщении отмечается, что Украине будет передана военная техника, без которой вооруженные силы Швеции могут обойтись в течение ограниченного периода времени.

Пакет военной помощи включает противотанковое оружие, оборудование для разминирования, боевые машины пехоты.

Стоимость пакета в Швеции оценили в 4,3 млрд шведских крон ($407 млн). Решение вступит в силу 13 февраля.