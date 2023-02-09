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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Швеция одобрила помощь Украине на $400 млн

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Шведский парламент принял решение о передаче Украине военной техники
Шведский парламент принял решение о передаче Украине военной техники
Фото: EPA

Шведский парламент одобрил предложение правительства страны о внесении дополнительных поправок в бюджет, в котором предусмотрена военная помощь Украине. Об этом сообщается на сайте парламента Швеции.

В сообщении отмечается, что Украине будет передана военная техника, без которой вооруженные силы Швеции могут обойтись в течение ограниченного периода времени.

Пакет военной помощи включает противотанковое оружие, оборудование для разминирования, боевые машины пехоты.

Стоимость пакета в Швеции оценили в 4,3 млрд шведских крон ($407 млн). Решение вступит в силу 13 февраля.

Контекст:

В ноябре 2022 года Швеция объявила о предоставлении Украине рекордного пакета оборонной помощи в 3 млрд шведских крон ($287 млн). Это на миллиард больше суммы всех предыдущих пакетов военной помощи (около 2 млрд крон), отметили в Минобороны.

Швеция поставляет Украине противокорабельные ракеты, противотанковые комплексы и винтовки. 

Кроме того, как сказано на сайте правительства, Швеция предоставляет Украине гуманитарную помощь, а также передала оборудование для восстановления разрушенной российскими оккупантами энергетической инфраструктуры. 

Швеция также принимает участие в обучении украинских военнослужащих и пожертвовала 7 млн шведских крон ($660 млн) Международному уголовному суду на расследование военных преступлений России в Украине.

27 декабря Швеция дополнительно выделила в поддержку обороны Украины 200 млн шведских крон (почти $19,2 млн).

Для Швеции, которая будет председательствовать в Евросоюзе в первой половине 2023 года, одной из приоритетных задач будет поддержка Украины. Об этом заявило правительство Швеции в своей программе.

Теги: оружие, Швеция, военная техника, военная помощь, война России против Украины, БМП, разминирование
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