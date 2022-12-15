Швеция о председательстве в ЕС: В приоритете – поддержка Украины

Швеция будет председательствовать в Евросоюзе в первой половине следующего года Фото: depositphotos.com

"Шведское председательство будет уделять приоритетное внимание дальнейшей экономической и военной поддержке Украины", – говорится в программе.

Одним из главных направлений деятельности в ней указана безопасность.

"Быстрый и решительный ответ ЕС на вторжение РФ в Украину – это проявление нашей силы, когда мы действуем сообща", – сказано в программе.

Также шведская сторона намерена поддерживать Украину на пути к ее членству в ЕС. В документе отмечается, что потребуются усилия на национальном уровне и на уровне ЕС для проведения реформ в направлении евроинтеграции.

Страна-председатель меняется в Совете ЕС каждые шесть месяцев. Государство, председательствующее в Евросоюзе, формирует повестку встреч министров, является посредником на переговорах в рамках ЕС и представляет позицию всех 27 членов в Европарламенте. Сейчас в ЕС председательствует Чехия.