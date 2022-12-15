Швеция о председательстве в ЕС: В приоритете – поддержка Украины

"Шведское председательство будет уделять приоритетное внимание дальнейшей экономической и военной поддержке Украины", – говорится в программе.
Одним из главных направлений деятельности в ней указана безопасность.
"Быстрый и решительный ответ ЕС на вторжение РФ в Украину – это проявление нашей силы, когда мы действуем сообща", – сказано в программе.
Также шведская сторона намерена поддерживать Украину на пути к ее членству в ЕС. В документе отмечается, что потребуются усилия на национальном уровне и на уровне ЕС для проведения реформ в направлении евроинтеграции.
Страна-председатель меняется в Совете ЕС каждые шесть месяцев. Государство, председательствующее в Евросоюзе, формирует повестку встреч министров, является посредником на переговорах в рамках ЕС и представляет позицию всех 27 членов в Европарламенте. Сейчас в ЕС председательствует Чехия.
После полномасштабного военного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции, а также предоставляют финансовую помощь, чтобы поддержать экономику.
Общая финансовая помощь Украине, которую оказал Евросоюз (не считая поддержки от государств – членов ЕС лично), составляет €22 млрд, сообщал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 3 ноября.
14 декабря Европарламент согласовал выделение Украине еще €18 млрд помощи.