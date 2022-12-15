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Швеция о председательстве в ЕС: В приоритете – поддержка Украины

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Швеция будет председательствовать в Евросоюзе в первой половине следующего года
Швеция будет председательствовать в Евросоюзе в первой половине следующего года
Фото: depositphotos.com

Для Швеции, которая будет председательствовать в Евросоюзе в первой половине следующего года, одной из приоритетных задач будет поддержка Украины. Об этом говорится на сайте председательства Швеции.

"Шведское председательство будет уделять приоритетное внимание дальнейшей экономической и военной поддержке Украины", – говорится в программе.

Одним из главных направлений деятельности в ней указана безопасность.

"Быстрый и решительный ответ ЕС на вторжение РФ в Украину – это проявление нашей силы, когда мы действуем сообща", – сказано в программе.

Также шведская сторона намерена поддерживать Украину на пути к ее членству в ЕС. В документе отмечается, что потребуются усилия на национальном уровне и на уровне ЕС для проведения реформ в направлении евроинтеграции.

Страна-председатель меняется в Совете ЕС каждые шесть месяцев. Государство, председательствующее в Евросоюзе, формирует повестку встреч министров, является посредником на переговорах в рамках ЕС и представляет позицию всех 27 членов в Европарламенте. Сейчас в ЕС председательствует Чехия.

Контекст:

После полномасштабного военного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции, а также предоставляют финансовую помощь, чтобы поддержать экономику.

Общая финансовая помощь Украине, которую оказал Евросоюз (не считая поддержки от государств – членов ЕС лично), составляет €22 млрд, сообщал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 3 ноября.

14 декабря Европарламент согласовал выделение Украине еще €18 млрд помощи.

Теги: Украина, Швеция, реформы, помощь, евроинтеграция, финансовая помощь, война России против Украины, безопасность, Евросоюз
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