Швеция дополнительно выделила для обороны Украины почти $19,2 млн

Средства будут направлены в Международный фонд поддержки Украины под руководством Великобритании и использованы для укрепления военного потенциала Украины, говорится в сообщении.
"Свобода и независимость украинского народа являются предпосылкой безопасной и защищенной Европы", – цитируют в министерстве слова премьер-министра Королевства Швеции Ульфа Кристерссона.
Посольство Королевства Швеция в Украине отметило, что страна гордится тем, что поддерживает украинцев.
"Это важно и для Украины, и для Европы, и для мира в целом. С Рождеством Христовым, дорогие друзья! В этом году в посольстве Швеции мы желаем только одного – чтобы в Украине наступил мир. Наша поддержка Украины остается непоколебимой. Мы будем продолжать поддерживать вас столько, сколько потребуется", – говорится в сообщении.
В министерстве поблагодарили Швецию за поддержку.
В ноябре Швеция объявила о предоставлении Украине рекордного пакета оборонной помощи в 3 млрд шведских крон ($287 млн). Это на миллиард больше суммы всех предыдущих пакетов военной помощи (около 2 млрд крон), отметили в Минобороны.
Швеция поставляет Украине противокорабельные ракеты, противотанковые комплексы и винтовки.
Кроме того, как сказано на сайте правительства, Швеция предоставляет Украине гуманитарную помощь, а также передала оборудование для восстановления разрушенной российскими оккупантами энергетической инфраструктуры.
Швеция также принимает участие в обучении украинских военнослужащих и пожертвовала 7 млн шведских крон ($660 млн) Международному уголовному суду на расследование военных преступлений России в Украине.
Для Швеции, которая будет председательствовать в Евросоюзе в первой половине следующего года, одной из приоритетных задач будет поддержка Украины. Об этом заявило правительство Швеции в своей программе.