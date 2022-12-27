Швеция дополнительно выделила для обороны Украины почти $19,2 млн

Средства будут направлены в Международный фонд поддержки Украины под руководством Великобритании и использованы для укрепления военного потенциала Украины, говорится в сообщении.

"Свобода и независимость украинского народа являются предпосылкой безопасной и защищенной Европы", – цитируют в министерстве слова премьер-министра Королевства Швеции Ульфа Кристерссона.

Посольство Королевства Швеция в Украине отметило, что страна гордится тем, что поддерживает украинцев.

"Это важно и для Украины, и для Европы, и для мира в целом. С Рождеством Христовым, дорогие друзья! В этом году в посольстве Швеции мы желаем только одного – чтобы в Украине наступил мир. Наша поддержка Украины остается непоколебимой. Мы будем продолжать поддерживать вас столько, сколько потребуется", – говорится в сообщении.

В министерстве поблагодарили Швецию за поддержку.