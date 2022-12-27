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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Швеция дополнительно выделила для обороны Украины почти $19,2 млн

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Премьер Швеции отметил важность свободы украинского народа
Премьер Швеции отметил важность свободы украинского народа
Фото: Ulf Kristersson / Facebook

Швеция дополнительно выделила в поддержку обороны Украины 200 млн шведских крон, что составляет почти $19,2 млн. Об этом Министерство обороны Украины сообщило в Telegram 27 декабря.

Средства будут направлены в Международный фонд поддержки Украины под руководством Великобритании и использованы для укрепления военного потенциала Украины, говорится в сообщении.

"Свобода и независимость украинского народа являются предпосылкой безопасной и защищенной Европы", – цитируют в министерстве слова премьер-министра Королевства Швеции Ульфа Кристерссона.

Посольство Королевства Швеция в Украине отметило, что страна гордится тем, что поддерживает украинцев.

"Это важно и для Украины, и для Европы, и для мира в целом. С Рождеством Христовым, дорогие друзья! В этом году в посольстве Швеции мы желаем только одного – чтобы в Украине наступил мир. Наша поддержка Украины остается непоколебимой. Мы будем продолжать поддерживать вас столько, сколько потребуется", – говорится в сообщении.

В министерстве поблагодарили Швецию за поддержку.

Контекст:

В ноябре Швеция объявила о предоставлении Украине рекордного пакета оборонной помощи в 3 млрд шведских крон ($287 млн). Это на миллиард больше суммы всех предыдущих пакетов военной помощи (около 2 млрд крон), отметили в Минобороны.

Швеция поставляет Украине противокорабельные ракеты, противотанковые комплексы и винтовки. 

Кроме того, как сказано на сайте правительства, Швеция предоставляет Украине гуманитарную помощь, а также передала оборудование для восстановления разрушенной российскими оккупантами энергетической инфраструктуры. 

Швеция также принимает участие в обучении украинских военнослужащих и пожертвовала 7 млн шведских крон ($660 млн) Международному уголовному суду на расследование военных преступлений России в Украине.

Для Швеции, которая будет председательствовать в Евросоюзе в первой половине следующего года, одной из приоритетных задач будет поддержка Украины. Об этом заявило правительство Швеции в своей программе.

Теги: Швеция, Министерство обороны Украины, военная помощь, Минобороны, война России против Украины
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