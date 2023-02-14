ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Зеленский: Украина имеет четкую поддержку своей цели уже в этом году начать переговоры по членству в ЕС

Сейчас "больше, чем когда-либо", чувствуется, что "европейские цели Украины становятся реальностью", отметил Зеленский
Сейчас "больше, чем когда-либо", чувствуется, что "европейские цели Украины становятся реальностью", отметил Зеленский
Фото: president.gov.ua

Украина имеет поддержку со стороны институций и лидеров ЕС относительно начала переговоров по ее членству в Евросоюзе в 2023 году.

Об этом 13 февраля в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента Украины, сообщил глава Украинского государства Владимир Зеленский.

"Очень важно – имеем четкую поддержку со стороны европейских институций и европейских лидеров нашей цели подготовиться и уже в этом году начать переговоры по членству Украины в ЕС", – рассказал президент.

По словам Зеленского, сейчас "больше, чем когда-либо, чувствуется, что европейские цели Украины становятся реальностью".

"Когда, наконец, реальных достижений ощутимо больше, чем политических деклараций. Десятилетиями Украина и Евросоюз шли к этому", – отметил президент.

Зеленский выразил благодарность президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру ФРГ Олафу Шольцу "за консолидированную поддержку евроинтеграции" Украины.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/729626591910011/

Контекст:

28 февраля 2022 года, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявки подали Грузия и Молдова.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.

23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где предоставили Украине и Молдове статус кандидата.

Украина предприняла все шаги, которые необходимы для выполнения семи рекомендаций Европейской комиссии для начала переговоров по евроинтеграции, и рассчитывает, что оценка выполнения этих рекомендаций начнется в марте, заявила 27 декабря вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Евросоюз согласился весной 2023 года предоставить Украине промежуточную оценку выполнения ею семи критериев для начала переговоров о вступлении в Евросоюз, говорится в совместном заявлении по итогам саммита Украина – ЕС, который прошел в Киеве 3 февраля.

Теги: Украина, Брюссель, переговоры, евроинтеграция, Европейский союз, Владимир Зеленский, президент, Евросоюз, вступ, членство, ЕС
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Умер младший брат Шэрон Стоун. Полтора года назад он похоронил своего 11-месячного сына
Умер младший брат Шэрон Стоун. Полтора года назад он похоронил своего 11-месячного сына
Галина ГРИШИНА
Теннисист Стаховский: Я выступал за сборную 16 лет. Для меня "гимн" и "Украина" не пустые слова. Меня можно назвать националистом
Теннисист Стаховский: Я выступал за сборную 16 лет. Для меня "гимн" и "Украина" – не пустые слова. Меня можно назвать националистом
Галина ГРИШИНА
Dzidzio, Пономарев и Горбунов проведут в Киеве благотворительный вечер в поддержку ВСУ и переселенцев
Dzidzio, Пономарев и Горбунов проведут в Киеве благотворительный вечер в поддержку ВСУ и переселенцев
Галина ГРИШИНА
  Италию на "Евровидении 2023" представит 34-летний Менгони. 10 лет назад он занял на конкурсе седьмое место
  Италию на "Евровидении 2023" представит 34-летний Менгони. 10 лет назад он занял на конкурсе седьмое место
Галина ГРИШИНА
  Жареный хот-дог с сосисками и моцареллой. Корейский рецепт
  Жареный хот-дог с сосисками и моцареллой. Корейский рецепт
Галина ГРИШИНА
Автор хита "Ванька-Встанька" Кондратенко: Кого назвать идеальной парой? После того, как расстались Добрынин и Квиткова, ничего не могу сказать
Автор хита "Ванька-Встанька" Кондратенко: Кого назвать идеальной парой? После того, как расстались Добрынин и Квиткова, ничего не могу сказать G
Галина ГРИШИНА
Тринчер надела декольте до талии. Видео
Тринчер надела декольте до талии. Видео
35-летняя plus size модель Грэм надела экстремально короткое платье
35-летняя plus size модель Грэм надела экстремально короткое платье
Никитюк показала фигуру в купальнике
Никитюк показала фигуру в купальнике
Галина ГРИШИНА
Группа "Антитіла" исполнила на сцене фестиваля в Сан-Ремо песню "Фортеця Бахмут". Видео
Группа "Антитіла" исполнила на сцене фестиваля в Сан-Ремо песню "Фортеця Бахмут". Видео
Галина ГРИШИНА
Выше на две головы. Проживающая в Германии Наталья Егорова показала селфи в обнимку с младшим сыном от мэра Киева Кличко
Выше на две головы. Проживающая в Германии Наталья Егорова показала селфи в обнимку с младшим сыном от мэра Киева Кличко
Галина ГРИШИНА
  Группа "Циферблат" презентовала видео на песню "Диско-Фанко". Видео
  Группа "Циферблат" презентовала видео на песню "Диско-Фанко". Видео
Галина ГРИШИНА
Сурдопереводчица, которая сопровождала выступление Рианны на Супербоуле 2023, стала звездой сети благодаря своим танцам. Видео
Сурдопереводчица, которая сопровождала выступление Рианны на Супербоуле 2023, стала звездой сети благодаря своим танцам. Видео
Галина ГРИШИНА
"Разрывается сердце, когда такое происходит. Особенно когда уже есть дети". Решетник прокомментировал развод Квитковой и Добрынина
"Разрывается сердце, когда такое происходит. Особенно когда уже есть дети". Решетник прокомментировал развод Квитковой и Добрынина
Галина ГРИШИНА
"Сейчас у кого есть возможность, тот и зарабатывает". Ребрик прокомментировала возможные конфликты с мужем из-за денег
"Сейчас у кого есть возможность, тот и зарабатывает". Ребрик прокомментировала возможные конфликты с мужем из-за денег
Галина ГРИШИНА
Экс-жена мэра Киева Кличко сняла себя танцующей во время глажки. Видео
Экс-жена мэра Киева Кличко сняла себя танцующей во время глажки. Видео
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
53-летняя Лопес снялась в стрингах с нижнего ракурса (70890)
2
57-летняя Херли продемонстрировала фигуру в белом бикини и гламурном халате из своей новой пляжной коллекции (50792)
3
Лопес снялась в рекламе белья стоимостью €48,8. Видео (43220)
4
Ахеджакова рассказала, кто причастен к отмене единственного спектакля с ее участием в Москве (37232)
5
Хорватию на "Евровидении 2023" представит группа Let 3. Они поют о "маленьком придурке-психопате" и выходят на сцену с муляжами ракет. Видео (34667)
6
Твит о проживающем в Европе 21-летнем сыне российского пропагандиста Соловьева стал вирусным в сети (32942)
7
"Разрывается сердце, когда такое происходит. Особенно когда уже есть дети". Решетник прокомментировал развод Квитковой и Добрынина (29462)
8
Мишина снялась в топе и лосинах, широко расставив ноги. Фото (26013)
 
 
 
 