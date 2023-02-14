Зеленский: Украина имеет четкую поддержку своей цели уже в этом году начать переговоры по членству в ЕС

Сейчас "больше, чем когда-либо", чувствуется, что "европейские цели Украины становятся реальностью", отметил Зеленский Фото: president.gov.ua

Об этом 13 февраля в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента Украины, сообщил глава Украинского государства Владимир Зеленский.

"Очень важно – имеем четкую поддержку со стороны европейских институций и европейских лидеров нашей цели подготовиться и уже в этом году начать переговоры по членству Украины в ЕС", – рассказал президент.

По словам Зеленского, сейчас "больше, чем когда-либо, чувствуется, что европейские цели Украины становятся реальностью".

"Когда, наконец, реальных достижений ощутимо больше, чем политических деклараций. Десятилетиями Украина и Евросоюз шли к этому", – отметил президент.

Зеленский выразил благодарность президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру ФРГ Олафу Шольцу "за консолидированную поддержку евроинтеграции" Украины.