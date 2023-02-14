Зеленский: Украина имеет четкую поддержку своей цели уже в этом году начать переговоры по членству в ЕС

Об этом 13 февраля в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента Украины, сообщил глава Украинского государства Владимир Зеленский.
"Очень важно – имеем четкую поддержку со стороны европейских институций и европейских лидеров нашей цели подготовиться и уже в этом году начать переговоры по членству Украины в ЕС", – рассказал президент.
По словам Зеленского, сейчас "больше, чем когда-либо, чувствуется, что европейские цели Украины становятся реальностью".
"Когда, наконец, реальных достижений ощутимо больше, чем политических деклараций. Десятилетиями Украина и Евросоюз шли к этому", – отметил президент.
Зеленский выразил благодарность президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру ФРГ Олафу Шольцу "за консолидированную поддержку евроинтеграции" Украины.
28 февраля 2022 года, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявки подали Грузия и Молдова.
17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.
23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где предоставили Украине и Молдове статус кандидата.
Украина предприняла все шаги, которые необходимы для выполнения семи рекомендаций Европейской комиссии для начала переговоров по евроинтеграции, и рассчитывает, что оценка выполнения этих рекомендаций начнется в марте, заявила 27 декабря вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.
Евросоюз согласился весной 2023 года предоставить Украине промежуточную оценку выполнения ею семи критериев для начала переговоров о вступлении в Евросоюз, говорится в совместном заявлении по итогам саммита Украина – ЕС, который прошел в Киеве 3 февраля.