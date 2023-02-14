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Зеленский: Активность Украины очень высока, почти каждый день – новые договоренности. Главное – чтобы они быстрее перерастали в поставку для обороны

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Визит в Брюссель 9 февраля стал "таким, какого еще не было в истории" отношений Украины с ЕС, отметил Зеленский
Визит в Брюссель 9 февраля стал "таким, какого еще не было в истории" отношений Украины с ЕС, отметил Зеленский
Фото: president.gov.ua

Глава государства Владимир Зеленский 13 февраля провел совещание с международным блоком правительства Украины и Офиса президента по поводу "промежуточных итогов дипломатического марафона".

Об этом Зеленский сообщил в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента Украины.

"Наша активность сейчас очень высока. Почти каждый день есть новые договоренности. Прошедшая неделя была особенно мощной. Но главное – чтобы каждая достигнутая договоренность как можно быстрее перерастала в конкретную поставку для нашей обороны, в конкретное взаимодействие между государствами, в конкретные подписанные документы", – сказал президент.

По словам Зеленского, Украина достигла "важного понимания с Британией" о дальнобойном оружии и "необходимости ускорить поставки танков".

"Есть хорошая договоренность по артиллерии и боеприпасам. Есть полное понимание позиций друг друга в вопросе современной боевой авиации. И я благодарю всех наших британских друзей, спасибо… премьер-министру [Риши] Сунаку за начатую работу, в частности в авиационном направлении", – отметил президент Украины.

Зеленский назвал "сильной встречей" переговоры в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

"Мы говорили втроем очень откровенно, и это позволило найти общее понимание перспектив в этой войне. Думаю, это значительно облегчит решение оборонных вопросов. У нас есть общее видение пути к победе. И отдельно я хочу поблагодарить господина президента и господина канцлера за консолидированную поддержку нашей евроинтеграции", – подчеркнул Зеленский.

Визит в Брюссель 9 февраля стал "таким, какого еще не было в истории" отношений Украины с ЕС, продолжил президент.

"Впервые – такое внимание к Украине, впервые – встреча сразу со всеми лидерами Европы и плюс еще серия разговоров с европейскими лидерами – максимально динамичных, содержательных и лишенных лишней политизации. С каждым лидером мы проговорили сугубо те вещи, которые важны для наших отношений и для европейского сообщества в целом. Не было ни одного пустого разговора", – рассказал Зеленский.

Особо президент Украины отметил переговоры с Польшей.

"С президентом [Анджеем] Дудой – когда я уже возвращался в Украину. И был еще отдельный разговор с премьер-министром [Матеушем] Моравецким в Брюсселе, – указал Зеленский. – Мы обсуждали танки и другое оружие для защиты на земле, самолеты и другие средства для защиты в небе. Обсудили ситуацию в регионе в целом, перспективы в этом году... Как всегда, имеем полное взаимопонимание с польскими братьями".

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/729626591910011/

Контекст:

8 февраля Зеленский совершил визит в Великобританию, где выступил в британском парламенте, призвав союзников к созданию коалиции по предоставлению Украине боевых самолетов, провел переговоры с премьер-министром Сунаком и встретился с королем Великобритании Чарльзом III.

Вечером 8 февраля он прибыл во Францию на встречу с Макроном и Шольцем. Утром 9 февраля Зеленский вместе с Макроном вылетели в Брюссель.

9 февраля украинский президент впервые очно выступил в Европарламенте и на саммите ЕС. Он призвал передать Украине больше оружия, усилить санкции против России, а также ускорить переговоры о вступлении Украины в ЕС.

Это вторая зарубежная поездка Зеленского за время полномасштабной войны. Первый визит с начала вторжения РФ он совершил в конце декабря 2022 года – в США.

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