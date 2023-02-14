Зеленский: Активность Украины очень высока, почти каждый день – новые договоренности. Главное – чтобы они быстрее перерастали в поставку для обороны

Визит в Брюссель 9 февраля стал "таким, какого еще не было в истории" отношений Украины с ЕС, отметил Зеленский Фото: president.gov.ua

Об этом Зеленский сообщил в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента Украины.

"Наша активность сейчас очень высока. Почти каждый день есть новые договоренности. Прошедшая неделя была особенно мощной. Но главное – чтобы каждая достигнутая договоренность как можно быстрее перерастала в конкретную поставку для нашей обороны, в конкретное взаимодействие между государствами, в конкретные подписанные документы", – сказал президент.

По словам Зеленского, Украина достигла "важного понимания с Британией" о дальнобойном оружии и "необходимости ускорить поставки танков".

"Есть хорошая договоренность по артиллерии и боеприпасам. Есть полное понимание позиций друг друга в вопросе современной боевой авиации. И я благодарю всех наших британских друзей, спасибо… премьер-министру [Риши] Сунаку за начатую работу, в частности в авиационном направлении", – отметил президент Украины.

Зеленский назвал "сильной встречей" переговоры в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

"Мы говорили втроем очень откровенно, и это позволило найти общее понимание перспектив в этой войне. Думаю, это значительно облегчит решение оборонных вопросов. У нас есть общее видение пути к победе. И отдельно я хочу поблагодарить господина президента и господина канцлера за консолидированную поддержку нашей евроинтеграции", – подчеркнул Зеленский.

Визит в Брюссель 9 февраля стал "таким, какого еще не было в истории" отношений Украины с ЕС, продолжил президент.

"Впервые – такое внимание к Украине, впервые – встреча сразу со всеми лидерами Европы и плюс еще серия разговоров с европейскими лидерами – максимально динамичных, содержательных и лишенных лишней политизации. С каждым лидером мы проговорили сугубо те вещи, которые важны для наших отношений и для европейского сообщества в целом. Не было ни одного пустого разговора", – рассказал Зеленский.

Особо президент Украины отметил переговоры с Польшей.

"С президентом [Анджеем] Дудой – когда я уже возвращался в Украину. И был еще отдельный разговор с премьер-министром [Матеушем] Моравецким в Брюсселе, – указал Зеленский. – Мы обсуждали танки и другое оружие для защиты на земле, самолеты и другие средства для защиты в небе. Обсудили ситуацию в регионе в целом, перспективы в этом году... Как всегда, имеем полное взаимопонимание с польскими братьями".